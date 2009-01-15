УНП призывает Президента инициировать внедрение практики получения ЕС российского газа на восточной границе Украины

Киев. 15 января. УНИАН. Украинская народная партия призывает Президента Украины выступить с инициативой, чтобы Евросоюз получал транзитный российский газ на восточной украинской границе, а не на западной, как сегодня.

Соответствующее заявление партии сегодня на пресс-конференции в УНИАН озвучил лидер УНП, народный депутат Украины, член парламентского комитета по вопросам ТЭК Юрий КОСТЕНКО.

По его словам, установление такой практики он предложил, выступая на заседании парламентского Комитета по иностранным делам Европарламента в Страсбурге 13 января, во время которого обсуждались вопросы о российско-украинском газовом кризисе и безопасности снабжения газа в ЕС.

“Я предложил, чтобы ЕС покупала газ у России не на западной границе Украины, а на восточной. Тогда Украина может брать на себя обязательство относительно транзита всего количества российского газа, который ее ГТС прокачивает в Европу”, - сказал Ю.КОСТЕНКО. При этом он объяснил, что именно практика отчисления поступления российского газа в Европу из западной границы “привела к сегодняшнему газовому кризису в Европе, а также позволяет российскому руководству обвинять Украину в блокировании транзита, в кражах газа, невыполнении своих обязательств”.

По словам Ю.КОСТЕНКО, “предложения украинской стороны были одобрительно восприняты представителями Европарламента, в тоже время российская сторона ни на замечание, ни на предложение представителей Украины не смогла ответить”. “Это является свидетельством того, что “газовая война” – глубоко спланированная провокация не только против Украины, но и против ЕС”, - сказал он.

В контексте этого Ю.КОСТЕНКО подчеркнул, что украинская ГТС сегодня способна эффективно осуществлять транзит газа и, более того, при минимальной реконструкции сможет увеличить транзит из 120 млрд. куб. м в год до 180. “То есть, Украина способна обеспечивать Европу газом и никакие ни южные, ни северные газопроводы не нужны”, - подчеркнул лидер УНП.

Кроме того, Ю.КОСТЕНКО заметил, что возглавляемая им партия также требует от правительства срочно установить национальную систему контроля российского газа, поступающего в Украину, и которая была прекращена за время роботы правительства Виктора ЯНУКОВИЧА.

“Только таким способом можно установить истинного вора, который крадет дорогой газ и лишает украинцев перспективы достойной жизни. Именно такие срочные шаги и инициативы украинской власти способны остановить “газовую войну” России”, - подчеркнул лидер УНП.

В то же время, комментируя последние события в украинско-российских газовых отношениях, Ю.КОСТЕНКО отметил, что они “являются следствием многолетней бездеятельности украинской власти в энергетической сфере”.

В частности, заметил он, в Украине на протяжении многих лет снабжение российского газа осуществляется не только для энергообеспечения страны, но и как самый прибыльный бизнес финансово-промышленных групп, приближенных к власти. Кроме того, многолетнее отсутствие реальной политики диверсификации источников энергосбережения, энергоснабжения и эффективного использования национальных ресурсов “привели к полной зависимости Украины от России и сделали энергетический шантаж соседнего государства действенным политическим инструментом влияния на украинскую власть”. Вместе с тем, правительство Украины “сознательно саботирует разработку собственных газовых месторождений, в том числе и Черноморского шельфа, и т. п.”.

Учитывая это, УНП обращает внимание высшего руководства государства на необходимость равноправного сотрудничества с Россией. По убеждению членов партии, это не может быть достигнуто “без урегулирования таких вопросов, как возвращение Украине ее части активов бывшего СССР, перехода на рыночные цены за аренду земель в Крыму российским Черноморским флотом, и европейские цены за транзитное обеспечение российских товаров, в том числе и транзит российского газа в Европу”.