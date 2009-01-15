Костенко уверен, что Украина может значительно увеличить добычу собственного газа

Киев. 15 января. УНИАН. Народный депутат, лидер Украинской народной партии Юрий КОСТЕНКО убежден в том, что Украина может уменьшить зависимость от российского газа, значительно увеличив добычу собственного.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН, отвечая на вопрос журналистов.

“Зависимость Украины от российского газа можно сократить, увеличив собственную добычу как минимум в два раза”, - сказал Ю.КОСТЕНКО.

Он объяснил, что сегодня Украина добывает около 20 млрд. кубометров газа в год, и по расчетам Комитета ВР по вопросам ТЭК, членом которого он является, “мы можем довести добычу до 30 миллиардов кубометров в год”.

В то же время, по убеждению Ю.КОСТЕНКО, для того, чтобы осуществить это, следует навести порядок с выдачей лицензий на добычу, установить эффективную систему контроля за тем, сколько газа Украина получает и сколько потребляет.