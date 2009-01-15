Костенко не ожидает объективности от парламентской ВСК по расследованию функционирования ГТС

Киев. 15 января. УНИАН. Народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады по вопросам ТЭК, лидер Украинской народной партии Юрий КОСТЕНКО не ожидает объективности от работы Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию функционирования газотранспортной системы Украины и обеспечения газом потребителей.

Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН, отвечая на вопрос журналистов.

«Я не ожидаю, тем более от Партии регионов, потому что Инна БОГОСЛОВСКАЯ (возглавляет данную ВСК – УНИАН) является представителем Партии регионов, что там будет объективное и взвешенное расследование, и тем более выводы”, - сказал Ю.КОСТЕНКО.

Кроме того, по его словам, проблемные вопросы вряд ли удастся нормально регулировать “пока все народные депутаты не будут отстаивать интересы государства”, и пока “все вопросы будут пролегать по линии – кто за национальные интересы, а кто - за интересы России в Украине”.