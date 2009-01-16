JOB.ukr.net – №1 среди украинских сайтов по трудоустройству в 2008 году

Портал по трудоустройству JOB был признан «Украинским сайтом по трудоустройству года» на Международном фестивале-конкурсе «Выбор года - 2008» в Украине.

Портал JOB является пионером украинского рынка Интернет-рекрутинга – он функционирует с 1999 года, и за 10 лет деятельности в Сети успел стать важным инструментом при поиске работы и подборе персонала. Именно JOB впервые предложил соискателям и работодателям услугу персонального референта «Блокнот», с помощью которого можно быстро и удобно управлять показами своих объявлений. За время её существования на JOB было зарегистрировано более 600 тыс. Кроме «Блокнота», портал постоянно развивает и актуализирует свой инструментарий, предлагая пользователям всё новые и новые возможности для успешного поиска рабочих мест и сотрудников. Также не стоит забывать, что именно JOB владеет крупнейшей базой, в которой только за 2008 год содержалось порядка 90 тыс. вакансий и 80 тыс. резюме. Благодаря этому JOB также является лидером по посещаемости с аудиторией порядка 75 тыс. украинских Интернет-пользователей в сутки.

Украинские HR-менеджеры и соискатели ценят JOB за динамичность и актуальность – база размещённых резюме и вакансий постоянно обновляется. Ежедневно на сайте появляется более 400 новых вакансий и 700 резюме. При этом одно объявление просматривают в среднем около 2 тысяч человек, что свидетельствует о высокой эффективности работы сайта.

Помимо традиционных инструментов поиска работы и рекрутинга, на JOB представлены новости рынка труда, советы по трудоустройству и другая полезная информация. Будучи социально активным игроком на рынке Интернет-рекрутинга, JOB ежемесячно публикует аналитические обзоры рынка труда Украины и отдельных регионов, прогнозы спроса и предложения специалистов и обзоры зарплат. Эти данные часто цитируются ведущими печатными изданиями, такими как «Контракты», «Бизнес», «Дело», «Компаньон», «Деньги.UA» и не только.

В октябре JOB представил концептуально новую версию портала, предложив более удобный интерфейс, усовершенствованный поиск и актуализированный каталог. Значительно переработан был и сам «Блокнот» - теперь он позволяет публиковать неограниченное количество вакансий на протяжении любого периода времени, хранить полную базу вакансий в архивах и черновиках, создавать папки для резюме под каждую вакансию и с лёгкостью сортировать и выбирать нужные вакансии и резюме. Кроме того, все HR-менеджеры каждой отдельно взятой компании теперь могут одновременно пользоваться корпоративным «Блокнотом», используя для размещения вакансий свои персональные имейлы. Соискатели же получили возможность конфиденциально хранить и редактировать свои резюме, прикреплять к ним фотографии и презентации, что избавляет от необходимости распечатывать материалы или носить их с собой на диске. Также можно управлять своими резюме по собственному усмотрению – отправлять избранным работодателям, показывать на портале или отключать от показов.

Еще одним новаторским решением JOB стал запуск инновационной модели управления HR-бюджетом. Два существенных отличия - возможность самостоятельно назначать стоимость своих вакансий и управлять их позицией в списках - сразу выделили её из всех существующих. Она не только упростит работу рекрутёров с порталом JOB за счёт возможности управления и контроля позиций, но также обеспечит снижение затрат на подбор персонала.

Эти нововведения и эффективная работа команды разработчиков JOB стала определяющим фактором победы компании в номинации «Украинский сайт трудоустройства года». Александр Слипченко, руководитель проекта JOB, так прокомментировал получение награды: «Мы очень рады, что наши пользователи по достоинству оценили качество предоставляемых услуг - победа в номинации «Украинский сайт трудоустройства года» ещё раз послужила подтверждением важности нашей работы. Поэтому мы прикладываем все усилия, чтобы и в 2009 году оставаться лучшим сайтом на рынке. Тем более что мы не можем не считаться с кризисом, и в перспективе рассматриваем создание качественно новых услуг для всех тех, кто пребывает в поисках работы».

Источник: Ukr.net