Гендиректор «Артека» заявляет о намерении объявить голодовку, если государство будет игнорировать проблемы МДЦ

Киев. 16 января. УНИАН. Генеральный директор МДЦ «Артек» Борис НОВОЖИЛОВ заявляет о намерениях объявить голодовку, если государство будет продолжать игнорировать критические проблемы этого международного детского центра.

Об этом Б.НОВОЖИЛОВ сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«2009-й может стать последним годом существования «Артека» как уникального социокультурного явления. Государство полностью игнорирует проблемы, связанные с его функционированием. Не выполняются не только нормативно-правовые акты в поддержку деятельности «Артека», но и международные обязательства относительно поддержки и развития центра, закрепленные соглашением между правительством Украины и ЮНЕСКО. Госзаказ на отдых детей от профильного министерства сократился более чем втрое. Третий год подряд не выделяются средства на капитальное строительство и развитие центра», - сообщил гендиректор «Артека».

Вместе с тем, Б.НОВОЖИЛОВ подчеркнул, что «Артек» настойчиво борется за свое выживание.

«И происходит это на фоне необоснованных проверок деятельности «Артека» разными инстанциями – лишь в 2007-2008 годах центр посетили 39 комиссий, которые так и не смогли выявить существенных нарушений», - отметил гендиректор.

При этом он констатировал, что никто из государственных чиновников не выполняет требования существующих относительно «Артека» нормативно-правовых документов, в которых регламентируются вопросы его поддержки в области финансирования и развития.

«Ожидания оказались напрасными. Свидетельством этого стало невыполнение ни одного пункта указанных документов, особенно принятие Государственного бюджета на 2009 год без учета потребностей центра и дальнейшее игнорирование государственными органами проблем «Артека»», - сказал Б.НОВОЖИЛОВ.

Он сообщил, что при такой ситуации уже завтра на улице могут оказаться 1100 высококвалифицированных педагогов - работников «Артека».

«Уникальные педагогические наработки, традиции и все то, что связано с воспитанием многих поколений будет утрачено навсегда. Центру угрожает переход в режим работы обычного летнего детского лагеря, что с точки зрения на его инфраструктуру и особенности деятельности является невозможным. Украина не только потеряет «Артек» как символ единства, дружбы и мечты многих поколений, а и получит серьезный удар по репутации и международному имиджу», - подытожил гендиректор.