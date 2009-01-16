Поплавский определен претендентом на звание “Деятель искусства года - 2008”

Киев. 16 января. УНИАН. Организаторы общенациональной программы ”Человек года-2008” подвели окончательные итоги экспертного определения лауреатов тринадцатой премии. Список претендентов на звание наиболее выдающихся личностей Украины, которые достигли значительных успехов в важнейших для государства сферах профессиональной и общественной деятельности, был обнародован сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Как отметил генеральный директор программы ”человек года” Аркадий РАЙЦИН, среди нынешних 16 номинаций больше всего претендентов было в категории “Деятель искусства года” – 95 человек. А.РАЙЦИН также отметил, что основными тенденциями 2008 года стало появление новых фамилий среди лауреатов и большое количество представителей регионов, что, по его словам, “подтверждает, что успешные люди есть не только в столице”.

В частности, интерес у присутствовавших на пресс-конференции вызвала фамилия народного артиста Украины, ректора Киевского Национального университета культуры и искусств Михаила ПОПЛАВСКОГО среди номинантов на звание “Деятель искусства года-2008”. Как отметил член Высшего академического совета программы Александр ЗЛОТНИК, “этот человек очень известен среди украинцев именно как “поющий ректор” и, главное, люди его любят”.

Для достижения успеха, по мнению А.ЗЛОТНИКА, исполнитель должен обладать вокальными данными, внешностью, актерскими способностями, хореографией и быть определенного возраста. “Что мы имеем (у М.ПОПЛАВСКОГО - УНИАНА) – все минусы. Но при всем при том он является очень популярным человеком. Он доказал, что при всех тех пяти минусах, но при правильной промокомпании, он стал любимцем многих людей”, - сказал А.ЗЛОТНИК.

Другой член Высшего академического совета программы Дмитрий ВЫДРИН обратил внимание на номинацию “Городской председатель года-2008”, в которую попали мэры Украинки (Киевская обл.) Павел КОЗЫРЕВ, Сум – Геннадий МИНАЕВ и Херсона - Владимир САЛЬДО. Характеризуя этих претендентов, Д.ВЫДРИН отметил, что Украинка за последние два года “вышла из депрессивного состояния и превращается в достаточно обустроенный городок”, сумского мэра “политические силы три года никак не могут подмять под себя”, а городской председатель Херсона “прилагает колоссальные усилия для развития припортового хозяйства, чтобы привлечь в город мужей для “60 тысяч невест”.

Также определены лауреаты еще в 14 категориях - “Региональный лидер”, ”Промышленник”, “Предприниматель”, ”Финансист”, ”Лидер страхового рынка”, ”Национальная торговая марка”, ”Инвестиция”, ”Аграрий”, ”Журналист года в области электронных СМИ”, ”Газета”, ”Журнал”, ”Спортсмен”, ”Меценат” и ”Юный талант года”.

Кроме того, окончательно утверждены обладатели международных и специальных премий ”Человек года–2008”, среди которых, в частности, народный артист Украины и России Филипп КИРКОРОВ, народный артист России Илья РЕЗНИК, лауреат Государственной премии СССР, поэт Евгений ЕВТУШЕНКО и еще четыре победителя. Как отметил А.ЗЛОТНИК, все они с благодарностью восприняли сообщение о награждении в Украине и пообещали, кроме Е.ЕВТУШЕНКО, обязательно присутствовать на церемонии награждения.

Обладателей титула “Человек года-2008” (по одному из трех-четырех лауреатов в 16 номинациях) определят члены Высшего академического совета программы путем тайного голосования накануне торжественной церемонии вручения премий, которая пройдет 21 марта в Киеве.

Справка УНИАН. Общенациональная программа ”Человек года” предусматривает присуждение этого титула наиболее выдающимся личностям Украины, которые достигли значительных успехов в важнейших для государства сферах профессиональной и общественной деятельности.

Международные и специальные премии присуждаются известным людям международного масштаба, чья профессиональная и общественная деятельность признана мировым содружеством и которые непосредственно внесли значительный вклад в становление и развитие Украины как независимого государства, способствовали укреплению ее положительного имиджа в мире.

В экспертном определении претендентов на получение лауреатских званий “Человек года-2008” принимают участие свыше 800 экспертов, делегированных 200 организациями, учреждениями, союзами и ассоциациями.