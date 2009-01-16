Оглашены Лауреаты тринадцатой общенациональной программы «ЧЕЛОВЕК ГОДА-2008»
Генеральная дирекция общенациональной программы «ЧЕЛОВЕК ГОДА» сообщает средствам массовой информации, что 16 января 2009 года подведены окончательные итоги экспертного опроса за 2008 год, и объявляет общественности имена лучших представителей украинской элиты, которые за свои профессиональные достижения в 2008 году определены лауреатами тринадцатой общенациональной программы «ЧЕЛОВЕК ГОДА - 2008» в 16 профессиональных номинациях Программы.
Программа предусматривает присуждение титула «ЧЕЛОВЕК ГОДА» наиболее выдающимся личностям Украины, которые достигли значительных успехов в важнейших для государства сферах профессиональной и общественной деятельности.
Накануне торжественной церемонии вручения премий тринадцатой общенациональной программы «ЧЕЛОВЕК ГОДА – 2008» члены Высшего Академического Совета Программы путем тайного голосования определят обладателей титула «ЧЕЛОВЕК ГОДА – 2008» (по одному из трех-четырех лауреатов в 16-ти номинациях Программы).
Торжественная церемония вручения премии «ЧЕЛОВЕК ГОДА - 2008» состоится 21 марта 2009 года в 16-00 в Национальном Дворце Искусств «УКРАИНА».
Прямая телевизионная трансляция Торжественной церемонии состоится в эфире телеканала
ТРК «КИЕВ».
Прямую трансляцию в сети Internet обеспечивает компания «ЛАКИ НЕТ».
ЛАУРЕАТЫ ТРИНАДЦАТОЙ
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ЧЕЛОВЕК ГОДА - 2008»:
1.РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЛИДЕР ГОДА
-КМИТЬ Николай-Председатель Львовской облгосадминистрации
-КУЛИШ Владимир-Председатель Черновецкой облгосадминистрации
-МОЦНЫЙ Василий -Председатель Кировоградской облгосадминистрации
2.МЭР ГОДА
-КОЗЫРЕВ Павел-Мэр г. Украинка
-МИНАЕВ Геннадий-Мэр г. Сумы
-САЛЬДО Владимир-Мэр г. Херсон
3.ПРОМЫШЛЕННИК ГОДА
-БОЛДЕНКОВ Виктор -Генеральный директор СП «Интерсплав»
-БОЧКАРЕВ Юрий-Председатель правления ОАО «Днепроэнерго»
-КИВА Дмитрий-Генеральный конструктор АНТК им. Антонова
-СМАЛЬ Станислав-Президент – Председатель правления ГАХК «Артем»
4.ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА
-ЗИНОВЬЕВ Алексей -Директор ООО Научно-производственная фирма «Днепротехсервис»
-ЗОХНЮК Олег -Директор ООО «Перша приватна броварня»
-ИСАК Валентин -Президент Корпорации «Столица»
5.ФИНАНСИСТ ГОДА
-БАРОН Петр -Председатель правления «VAB Банк»
-КОЛЕСНИК Ярослав -Председатель правления АКБ «Форум»
-ЛАГУН Николай -Председатель Наблюдательного Совета ООО КБ «Дельта»
7.ЛИДЕР СТРАХОВОГО РЫНКА ГОДА
-АРЦИМОВИЧ Игорь -Председатель Наблюдательного Совета ОАО «Страховая компания «НОВА»
-ГРИШАН Юрий -Директор ОАО «Страховое общество «Ильичевское»
-ТРЕТЬЯКОВА Галина -Председатель правления ЗАО СК «ПРОСТО страхование. Жизнь и пенсия»
8.НАЦИОНАЛЬНАЯ ТОРГОВАЯ МАРКА ГОДА
-ТМ «ГРИНВИЧ»
-ТМ «НАТАЛКА»
-ТМ «ШОСТКА»
9.ИНВЕСТИЦИЯ ГОДА
-Инвестиционные проекты компании «EURO FINANCE LTD»
-Инвестиционные проекты компании «REGAL PETROLEUM»
-Инвестиционные проекты ООО «БАРЛИНЕК – УКРАИНА»
10.АГРАРИЙ ГОДА
-БОНДАРЧУК Юрий -Председатель правления ЗАО «Сельхозпродукт»
-ПОПОВ Денис -Директор ООО «Чиста криница»
-ЧЕРНЫШЕНКО Владимир-Председатель правления ОАО «Комбинат «Тепличный»
11.ЖУРНАЛИСТ ГОДА В ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРОННЫХ СМИ
-ДАНИЛЕВИЧ Андрей - Телеканал «Интер»
-СТОГНИЙ Константин -Телеканал «ІСТV»
-ЦЕГОЛКО Святослав-Телеканал «5 канал»
12.ГАЗЕТА ГОДА
-Газета «КОММЕРСАНТЪ»
-Газета «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА В УКРАИНЕ»
-Газета «СПОРТ-ЭКСПРЕСС В УКРАИНЕ»
13.ЖУРНАЛ ГОДА
-Журнал «ИНВЕСТГАЗЕТА»
-Журнал «КАРАВАН ИСТОРИЙ. УКРАИНА»
-Журнал «ПРОФИЛЬ»
14.ДЕЯТЕЛЬ ИСКУССТВ ГОДА
-ГАМКАЛО Иван -Народный артист Украины, дирижер Национальной оперы Украины им. Тараса Шевченко
-МАТИОС Мария -Лауреат Национальной премии Украины им. Т. Шевченко, писательница
-ПОПЛАВСКИЙ Михаил -Народный артист Украины, ректор Киевского Национального университета культуры и искусств
15.СПОРТСМЕН ГОДА
-ДОБРЫНСКАЯ Наталия -Олимпийская чемпионка Олимпийских игр – 2008 по легкой атлетике (семиборье)
-ОСИПЕНКО-РАДОМСКАЯ Инна -Олимпийская чемпионка Олимпийских игр - 2008 по гребле на байдарке (500 м.)
-РУБАН Виктор -Олимпийский чемпион Олимпийских игр – 2008 по стрельбе из лука
16.МЕЦЕНАТ ГОДА
-ПРАУС Альфред-Генеральный продюсер проекта «Австрия-Украина без границ»
-РОГУЦКИЙ Николай-Президент Благотворительной организации «Галицкая Лига Меценатов»
-ФИЛИПОВ Владимир-Основатель благотворительного Фонда искусств Владимира Филипова
17.ЮНЫЙ ТАЛАНТ ГОДА
-ПЕТРИК Виктория-Серебряная призерка «Детского Евровидения – 2008»
-ТОПОРИВСКИЕ Андрей и Богдан-Победители Международного музыкального конкурса «Concours Musical de France»
-ХАРЛАН Ольга-Олимпийская чемпионка Олимпийских игр – 2008 по фехтованию
ОПРЕДЕЛЕНЫ ОБЛАДАТЕЛИ
МЕЖДУНАРОДНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРЕМИЙ
«ЧЕЛОВЕК ГОДА - 2008»
Обладателями международных и специальных премий «ЧЕЛОВЕК ГОДА - 2008» стали:
· КУМЖА Альгирдас - Чрезвычайный и Полномочный Посол Литовской Республики в Украине – международная премия в области дипломатии;
· КИРКОРОВ Филипп – Народный артист Украины, Народный артист России - международная премия за выдающийся вклад в развитие культуры и искусства;
· РЕЗНИК Илья – Народный артист России– международная премия за выдающийся вклад в развитие культуры и искусства;
· Международная общественная организация «День Крещения Руси» - Почетный Президент – Народный депутат Украины Василий ГОРБАЛЬ - специальная премия «Гуманитарный проект года»;
· ЛЕБЕДЕВ Александр – Депутат Госдумы России, координатор депутатской группы по связям с парламентом Украины - международная премия «Миссия доброй воли»;
· БАЛУХ Валерий - Председатель Одесского апелляционного хозяйственного суда, Почетный Президент благотворительного фонда им. Петра Калнышевского - специальная премия в области благотворительности и меценатства;
· ЕВТУШЕНКО Евгений – лауреат Государственной премии СССР - специальная премия за выдающиеся заслуги.
Генеральная дирекция общенациональной программы «ЧЕЛОВЕК ГОДА-2008»,
Контактные телефоны:
(044) 280-98-84 , (044) 280-10-93 , (044) 254-47-86
info@ludinaroku.com.ua , www.ludinaroku.com.ua