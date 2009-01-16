Оглашены Лауреаты тринадцатой общенациональной программы «ЧЕЛОВЕК ГОДА-2008»

Генеральная дирекция общенациональной программы «ЧЕЛОВЕК ГОДА» сообщает средствам массовой информации, что 16 января 2009 года подведены окончательные итоги экспертного опроса за 2008 год, и объявляет общественности имена лучших представителей украинской элиты, которые за свои профессиональные достижения в 2008 году определены лауреатами тринадцатой общенациональной программы «ЧЕЛОВЕК ГОДА - 2008» в 16 профессиональных номинациях Программы.

Программа предусматривает присуждение титула «ЧЕЛОВЕК ГОДА» наиболее выдающимся личностям Украины, которые достигли значительных успехов в важнейших для государства сферах профессиональной и общественной деятельности.

Накануне торжественной церемонии вручения премий тринадцатой общенациональной программы «ЧЕЛОВЕК ГОДА – 2008» члены Высшего Академического Совета Программы путем тайного голосования определят обладателей титула «ЧЕЛОВЕК ГОДА – 2008» (по одному из трех-четырех лауреатов в 16-ти номинациях Программы).

Торжественная церемония вручения премии «ЧЕЛОВЕК ГОДА - 2008» состоится 21 марта 2009 года в 16-00 в Национальном Дворце Искусств «УКРАИНА».

Прямая телевизионная трансляция Торжественной церемонии состоится в эфире телеканала

ТРК «КИЕВ».

Прямую трансляцию в сети Internet обеспечивает компания «ЛАКИ НЕТ».

ЛАУРЕАТЫ ТРИНАДЦАТОЙ

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ЧЕЛОВЕК ГОДА - 2008»:

1.РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЛИДЕР ГОДА

-КМИТЬ Николай-Председатель Львовской облгосадминистрации

-КУЛИШ Владимир-Председатель Черновецкой облгосадминистрации

-МОЦНЫЙ Василий -Председатель Кировоградской облгосадминистрации

2.МЭР ГОДА

-КОЗЫРЕВ Павел-Мэр г. Украинка

-МИНАЕВ Геннадий-Мэр г. Сумы

-САЛЬДО Владимир-Мэр г. Херсон

3.ПРОМЫШЛЕННИК ГОДА

-БОЛДЕНКОВ Виктор -Генеральный директор СП «Интерсплав»

-БОЧКАРЕВ Юрий-Председатель правления ОАО «Днепроэнерго»

-КИВА Дмитрий-Генеральный конструктор АНТК им. Антонова

-СМАЛЬ Станислав-Президент – Председатель правления ГАХК «Артем»

4.ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА

-ЗИНОВЬЕВ Алексей -Директор ООО Научно-производственная фирма «Днепротехсервис»

-ЗОХНЮК Олег -Директор ООО «Перша приватна броварня»

-ИСАК Валентин -Президент Корпорации «Столица»

5.ФИНАНСИСТ ГОДА

-БАРОН Петр -Председатель правления «VAB Банк»

-КОЛЕСНИК Ярослав -Председатель правления АКБ «Форум»

-ЛАГУН Николай -Председатель Наблюдательного Совета ООО КБ «Дельта»

7.ЛИДЕР СТРАХОВОГО РЫНКА ГОДА

-АРЦИМОВИЧ Игорь -Председатель Наблюдательного Совета ОАО «Страховая компания «НОВА»

-ГРИШАН Юрий -Директор ОАО «Страховое общество «Ильичевское»

-ТРЕТЬЯКОВА Галина -Председатель правления ЗАО СК «ПРОСТО страхование. Жизнь и пенсия»

8.НАЦИОНАЛЬНАЯ ТОРГОВАЯ МАРКА ГОДА

-ТМ «ГРИНВИЧ»

-ТМ «НАТАЛКА»

-ТМ «ШОСТКА»

9.ИНВЕСТИЦИЯ ГОДА

-Инвестиционные проекты компании «EURO FINANCE LTD»

-Инвестиционные проекты компании «REGAL PETROLEUM»

-Инвестиционные проекты ООО «БАРЛИНЕК – УКРАИНА»

10.АГРАРИЙ ГОДА

-БОНДАРЧУК Юрий -Председатель правления ЗАО «Сельхозпродукт»

-ПОПОВ Денис -Директор ООО «Чиста криница»

-ЧЕРНЫШЕНКО Владимир-Председатель правления ОАО «Комбинат «Тепличный»

11.ЖУРНАЛИСТ ГОДА В ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРОННЫХ СМИ

-ДАНИЛЕВИЧ Андрей - Телеканал «Интер»

-СТОГНИЙ Константин -Телеканал «ІСТV»

-ЦЕГОЛКО Святослав-Телеканал «5 канал»

12.ГАЗЕТА ГОДА

-Газета «КОММЕРСАНТЪ»

-Газета «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА В УКРАИНЕ»

-Газета «СПОРТ-ЭКСПРЕСС В УКРАИНЕ»

13.ЖУРНАЛ ГОДА

-Журнал «ИНВЕСТГАЗЕТА»

-Журнал «КАРАВАН ИСТОРИЙ. УКРАИНА»

-Журнал «ПРОФИЛЬ»

14.ДЕЯТЕЛЬ ИСКУССТВ ГОДА

-ГАМКАЛО Иван -Народный артист Украины, дирижер Национальной оперы Украины им. Тараса Шевченко

-МАТИОС Мария -Лауреат Национальной премии Украины им. Т. Шевченко, писательница

-ПОПЛАВСКИЙ Михаил -Народный артист Украины, ректор Киевского Национального университета культуры и искусств

15.СПОРТСМЕН ГОДА

-ДОБРЫНСКАЯ Наталия -Олимпийская чемпионка Олимпийских игр – 2008 по легкой атлетике (семиборье)

-ОСИПЕНКО-РАДОМСКАЯ Инна -Олимпийская чемпионка Олимпийских игр - 2008 по гребле на байдарке (500 м.)

-РУБАН Виктор -Олимпийский чемпион Олимпийских игр – 2008 по стрельбе из лука

16.МЕЦЕНАТ ГОДА

-ПРАУС Альфред-Генеральный продюсер проекта «Австрия-Украина без границ»

-РОГУЦКИЙ Николай-Президент Благотворительной организации «Галицкая Лига Меценатов»

-ФИЛИПОВ Владимир-Основатель благотворительного Фонда искусств Владимира Филипова

17.ЮНЫЙ ТАЛАНТ ГОДА

-ПЕТРИК Виктория-Серебряная призерка «Детского Евровидения – 2008»

-ТОПОРИВСКИЕ Андрей и Богдан-Победители Международного музыкального конкурса «Concours Musical de France»

-ХАРЛАН Ольга-Олимпийская чемпионка Олимпийских игр – 2008 по фехтованию

ОПРЕДЕЛЕНЫ ОБЛАДАТЕЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРЕМИЙ

«ЧЕЛОВЕК ГОДА - 2008»

Обладателями международных и специальных премий «ЧЕЛОВЕК ГОДА - 2008» стали:

· КУМЖА Альгирдас - Чрезвычайный и Полномочный Посол Литовской Республики в Украине – международная премия в области дипломатии;

· КИРКОРОВ Филипп – Народный артист Украины, Народный артист России - международная премия за выдающийся вклад в развитие культуры и искусства;

· РЕЗНИК Илья – Народный артист России– международная премия за выдающийся вклад в развитие культуры и искусства;

· Международная общественная организация «День Крещения Руси» - Почетный Президент – Народный депутат Украины Василий ГОРБАЛЬ - специальная премия «Гуманитарный проект года»;

· ЛЕБЕДЕВ Александр – Депутат Госдумы России, координатор депутатской группы по связям с парламентом Украины - международная премия «Миссия доброй воли»;

· БАЛУХ Валерий - Председатель Одесского апелляционного хозяйственного суда, Почетный Президент благотворительного фонда им. Петра Калнышевского - специальная премия в области благотворительности и меценатства;

· ЕВТУШЕНКО Евгений – лауреат Государственной премии СССР - специальная премия за выдающиеся заслуги.

Генеральная дирекция общенациональной программы «ЧЕЛОВЕК ГОДА-2008»,

Контактные телефоны:

(044) 280-98-84 , (044) 280-10-93 , (044) 254-47-86

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