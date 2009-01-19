Погода.ukr.net: точно, как в аптеке

УКРНЕТ запустил новый сервис погоды: теперь украинские Интернет-пользователи имеют доступ к прогнозам от 184 метеорологических станций Гидрометцентра.

«Готовь сани летом» - гласит народная поговорка. Она может звучать и иначе, например: готовь утреннюю одежду с вечера. Потому что если вдруг посреди бела дня нагрянут дожди, приятно иметь под рукой зонт, а на ногах – надёжную непромокаемую обувь. Именно поэтому просмотр сайтов с прогнозом погоды стал для нас привычным делом.

Портал ukr.net запустил в начале этого года целый погодный ресурс POGODA.ukr.net. При этом представленные погодные данные построены с использованием не только типичных математических моделей, а и на основании прогнозов ученых-синоптиков Украинского Гидрометцентра, который имеет метеорологические станции и обслуживает воздушные суда. На данный момент POGODA.ukr.net – это единственный сервис о погоде в украинском Интернет-пространстве, который предлагает информацию о погоде такой точности.

Пользователи портала www.ukr.net смогут получить прогноз погоды по 184 городам Украины на ближайшие 7 дней. К тому же, каждый пользователь сможет просмотреть погодные данные по всей области на ближайшие 6 дней. Нажав на соответствующую ссылку, можно сравнить, какой была погода в этот день год назад. Но самое необычное на POGODA.ukr.net – это возможность «увидеть» текущую погоду в Украине собственными глазами на метеорологической карте, информация для которой поставляется с помощью съёмки со спутника и обновляется каждые 10 минут.

Неизменным остался лишь доступ к сервису: всё так же на главной странице портала www.ukr.net отображается погода текущего дня с прогнозом на утро, день, вечер и ночь приходящих суток. И самое главное - ссылка на главную страницу сервиса POGODA.ukr.net, где размещена информация в полном объёме.

Источник: Ukr.net