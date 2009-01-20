Общественные организации обеспокоены решением правительства об адресной денежной помощи больным сахарным диабетом

Киев. 20 января. УНИАН. Общественные организации - Международная диабетическая федерация и Киевский благотворительный фонд “Диабетик” - обеспокоены решением правительства о лишении Министерства здравоохранения права централизовано закупать инсулин и внедрением, вместо этого, адресной денежной помощи больным сахарным диабетом.

Как отметила сегодня на пресс-конференции в УНИАН вице-президент Международной диабетической федерации Валентина ОЧЕРЕТЕНКО, решение правительства ставит под угрозу жизни почти 200 тыс. инсулинозависимых больных в Украине.

“По подсчетам экспертов, каждый больной сахарным диабетом будет получать около 100 грн. в месяц для приобретения жизненно необходимых лекарств, а этих денег не хватит и на самый дешевый инсулин. Следовательно, запланированных в бюджете на 2009 год средств на приобретение инсулина хватит на 30-60% от годовой потребности (в зависимости от индивидуальной суточной дозы препарата)”, - отметила В.ОЧЕРЕТЕНКО.

По словам президента Международной диабетической федерации Людмилы ПЕТРЕНКО, новая инициатива правительства наложилась на сверхтяжелый экономически-финансовый кризис. “В настоящее время в стране недостаток средств на все, звучат заявления о задержке пенсий, социальных выплат. Поэтому нас беспокоит вопрос о своевременности выплат, потому что отсутствие инсулина на протяжении 3-4 дней – это неминуемая смерть для диабетика”, - отметила Л.ПЕТРЕНКО.

Она также считает, что решение отдать деньги непосредственно в руки пациента заострит проблему. “Больной должен влиять на выбор препарата не только суммой наличных денег, но и совместно с врачом через систему фиксированных рецептов”, - сказала Л.ПЕТРЕНКО.

Представители общественных организаций заявили, что выступают за прозрачную и понятную для всех систему обеспечения больных сахарным диабетом инсулинами согласно медицинским показаниям.

В свою очередь В.ОЧЕРЕТЕНКО отметила, что нигде в мире нет подобной системы обеспечения инсулинами. По ее словам, попытки ввести аналогичную схему в двух областях Российской Федерации окончились крахом, не получив последующего развития.

“В подавляющем количестве стран мира обеспечение и оплату инсулинов берет на себя государство (в некоторых странах совместно со страховыми компаниями). Только в странах Африки проблема сахарного диабета не является приоритетом здравоохранения и не финансируется государством”, - отметила В.ОЧЕРЕТЕНКО.

Представители общественных организаций заявили, что если структуры власти будут игнорировать данную проблему, они оставляют за собой право обратиться за поддержкой в соответствующие международные институты, а также примут другие меры, в частности и до голодания в знак протеста против решения правительства.

Как сообщал УНИАН, 14 января 2009 года премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сообщила, что правительство Украины отказалось от практики проведения централизованной закупки Министерством здравоохранения Украины инсулиновых препаратов для больных сахарным диабетом.

«Мы сегодня приняли решение, что наконец не Министерство здравоохранения будет покупать инсулин централизовано, а затем лекарства раздавать больным, а деньги, заложенные в бюджете, будут именно деньгами выдаваться людям, которые болеют сахарным диабетом, и они сами будут покупать те лекарства, которые им нужны для эффективного лечения, а не те, которые навязывают сверху», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.