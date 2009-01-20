54% украинцев за то, чтобы оплачивать газ по европейским ценам и не зависеть от России - опрос

Киев. 20 января. УНИАН. Около 54% украинцев считают, что лучше оплачивать газ по европейским ценам и быть независимыми от России.

Как сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН директор Национального института стратегических исследований Юрий РУБАН, об этом свидетельствуют данные опроса об отношении граждан Украины к украино-российскому газовому конфликту.

По информации Ю.РУБАНА, 2/3 опрошенных ответили, что украинская газотранспортная система должна принадлежать исключительно Украине, и лишь 12% респондентов считают, что Украине и России.

При этом 26% опрошенных считают, что больше всего препятствует передаче украинской газотранспортной системы России Виктор ЮЩЕНКО, 18% – Юлия ТИМОШЕНКО и 7% – Виктор ЯНУКОВИЧ.

Опрос был проведен украинской исследовательской компанией GFK Ukraіne методом телефонного интервью. Общая выборка опроса составляет 600 респондентов. Выборка репрезентативна относительно телефонизированного взрослого населения Украины в городах с количеством жителей свыше 50 тысяч. Максимальная возможная погрешность составляет 4%. Опрос проводился в течение 15-17 января 2009 года.