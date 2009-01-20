82% украинцев считают, что перекрытие газа Россией имеет политическую подоплеку

Киев. 20 января. УНИАН. Порядка 82% украинцев считают, что перекрытие газа Россией носит преимущественно политическую подоплеку.

Как сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН директор Национального института стратегических исследований Юрий РУБАН, об этом свидетельствуют данные опроса об отношении граждан Украины к украино-российскому газовому конфликту.

Согласно результатам опроса, половина украинцев считает, что Россия не имела права перекрывать газ Украине. Треть опрошенных считает, что руководство России таким образом хочет усилить свое влияние на украинскую власть, и столько же – взять под контроль украинскую газотранспортную систему.

Треть респондентов верит, что Россия остановила поставки из-за долгов Украины, а 15% верят, что таким образом «Газпром» шантажирует Украину, чтобы решить свои финансовые проблемы.

При этом 45% убеждены, что, остановив поставки газа на Европу, Россия хочет дискредитировать Украину в глазах Европы, а 28% считают, что «Газпром» шантажирует Европу, чтобы она вынудила Украину отдать свою газовую трубу. И 28% опрошенных верят, что Украина «крала» российский газ, который транспортировался в Европу.

Согласно результатам опроса, 80% респондентов лично не почувствовало прекращения поставок российского газа Украине через уменьшение тепло- или газоснабжения в своем доме. То есть, украинская власть смогла предотвратить наихудшие сценарии конфликта.

Опрос был проведен украинской исследовательской компанией GFK Ukraіne методом телефонного интервью. Общая выборка опроса составляет 600 респондентов. Выборка репрезентативна относительно телефонизированного взрослого населения Украины в городах с количеством жителей свыше 50 тысяч. Максимальная возможная погрешность составляет 4%. Опрос проводился на протяжении 15-17 января 2009 года