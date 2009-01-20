Украина должна обеспечить прозрачность работы ГТС, чтобы заслужить репутацию надежного транзитера – эксперт

Киев. 20 января. УНИАН. Украина должна сделать более прозрачной работу своей газотранспортной системы (ГТС), чтобы заслужить репутацию надежного транзитера.

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН директор Национального института стратегических исследований Юрий РУБАН.

По его словам, Украина до сих пор не имела репутации понятного и надежного транзитера. «Потому что каждый год велись сложные переговоры относительно тарифа на транзит. Откуда брался этот тариф и как он формировался - это всегда была тайна, покрытая мраком», – отметил Ю.РУБАН.

По мнению эксперта, «до тех пор, пока украинская сторона не сможет внятно продемонстрировать, формульно или неформульно, в долгосрочной перспективе то, как рассчитывается тариф, как рассчитывается цена на газ, что существует четкий учет газа на входе и на выходе (потому что на выходе у нас стоит счетчик, а на входе идет так называемый расчетный алгоритм и на входе счетчик газа стоит на российский стороне), пока не будет наведен элементарный порядок, который бы продемонстрировал европейским партнерам, что Украина четко, прозрачно и внятно контролирует ситуацию с энергетическими потоками, до тех пор о репутации надежного транзитера в понимании бизнеса и о реализации каких-либо перспективных проектов речь не идет».

Ю.РУБАН сообщил, что в ходе газовых дискуссий озвучивалась идея о том, чтобы европейцы покупали газ не на западной границе Украины, а на восточной, то есть чтобы договоры на транзит заключались с европейскими компаниями. «Это хорошая идея, но чтобы ее реализовать, нужно обеспечить необходимую прозрачность и понятность для европейских компаний. Они не захотят каждый год зависеть от каких-то договоренностей, которые достигаются в новогоднюю ночь между российскими и украинскими премьерами», – добавил эксперт.