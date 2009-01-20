Общественное движение “Народный фронт” предлагает ликвидировать должность премьер-министра и восстановить ядерный статус Украины

Киев. 20 января. УНИАН. Общественное движение “Народный фронт” предлагает передать руководство исполнительной властью Президенту Украины, ликвидировать должность премьер-министра и восстановить ядерный статус государства как гарантию его безопасности.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил председатель “Народного фронта” Владимир МАМАЛЫГА, сообщая о начале деятельности движения.

По его мнению, сегодня большинство известных политических сил пытаются “инспирировать и возглавить волну народного возмущения действительным положением вещей и нынешней жизнью в нашем государстве”.

“Народный фронт” не является организованным или инспирированным ни одной из существующих политических сил. Это так называемая инициатива снизу”, - сказал В.МАМАЛЫГА. По его словам, новое движение - неполитическая организация, цель которой - защита населения от бездеятельности власти, произвола банкиров и олигархов.

Руководитель «Народного фронта» сообщил, что новое объединение создавалось очень быстро – идею обсуждали в течение месяца, и начало свою деятельность сегодня, поскольку именно сегодня состоялось учредительное собрание.

Сегодня делегаты из 18 регионов (16 областей, Крым и Киев) избрали руководство и утвердили манифест с главными требованиями новой общественной инициативы. В перспективе, по словам В.МАМАЛЫГИ, - в течение следующего месяца открыть представительства движения в каждом регионе государства.

Идеология нового образования, по словам члена совета “Народного фронта” Олега КУБАХА, предусматривает утверждение “адекватной демократии” в Украине, главное требование которой – ответственная власть. “Нашей целью является внедрение принципов адекватной демократии, при которой законопослушные граждане будут пользоваться всеми преимуществами демократии, защитой личных прав, получать все гарантированные Конституцией социальные блага, а недоброжелатели украинского государства и народа, внутренние и внешние, получат жесткое и адекватное реагирование на свои действия”, - отметил он.

Во-первых, по словам лидеров фронта, предлагается “простая, понятная и эффективная” модель государственного управления – народ избирает Президента на 4 года, Президент лично формирует и возглавляет правительство и несет полную персональную ответственность за действия исполнительной власти. При этом, должность премьер-министра нужно ликвидировать.

Кроме того, по замыслу объединения, необходимо существенно расширить полномочия органов местного самоуправления и повысить статус местных референдумов, как можно шире привлекать граждан к участию во власти, для чего ликвидировать сельские советы, а их полномочия делегировать сельскому сходу.

Также общественное движение будет выступать за восстановление ядерного статуса Украины “как альтернативы вступления в НАТО и гарантию территориальной целостности государства и неприкосновенности ее границ”.

Что касается внешней политики, то в “Народном фронте” предлагают на ближайшие 10 лет отказаться от форсирования вступления в любые международные союзы и альянсы и всячески увеличивать собственную субъектность в глобализированном мире. “Перед тем, как делегировать кому-то часть суверенитета, украинскому государству следует полностью встать на ноги. На практике это означает максимально жестко отстаивать национальные интересы Украины и ее граждан на международной арене вместо того, чтобы отдавать их в жертву призрачных перспектив членства в международных блоках”, - сказал О.КУБАХ.

Подводя итоги, лидеры “Народного фронта” подчеркнули, что не претендуют на роль третьей силы, инспирированной и финансированной властными кланами. “Мы являемся представителями украинского народа независимо от религиозных или политических убеждений, независимо от того, где живем - в центральной, южной, восточной или западной Украине”, - подчеркнули они.