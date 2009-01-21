В феврале завершится сбор предложений для участия в акции “7 чудесных туристических маршрутов Украины” - Томенко

Киев. 21 января. УНИАН. До февраля этого года продлится сбор предложений для участия в акции «7 чудесных туристических маршрутов Украины».

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель Оргкомитета акции, заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО.

Он отметил, что уже поступили предложения туристических маршрутов от 15 областей Украины.

Н.ТОМЕНКО напомнил, что акция будет проходить в три этапа.

Первый этап (ноябрь 2008 года - февраль 2009 года), во время которого будут приниматься предложения участников акции.

Во время второго этапа (март 2009 года – июль 2009 года) будет проходить представление областями своих номинантов, организация пресс-туров и после его завершения будут определены до 21 финалиста акции.

Третий этап, который будет проходить с июля 2009 года по сентябрь 2009 года, определит 7 победителей акции путем экспертного и Интернет-голосования.

Объявить победителей всеукраинской акции «7 чудесных туристических маршрутов Украины» планируется 27 сентября 2009 года во Всемирный день туризма и День туризма в Украине.

По словам Н.ТОМЕНКО, целью третьего этапа акции является определение наиболее привлекательных туристических маршрутов выходного дня и лучшей туристической инфраструктуры Украины. «Особенно актуально это в канун подготовки и проведения в нашем государстве финала Чемпионата Европы по футболу 2012 года. Поэтому эта акция позволит определить туристические маршруты, которые займут гостей Украины на 1-2 дня. Кроме того, она будет способствовать укреплению имиджа Украины как интересного туристического государства», - сказал он.

По словам Н.ТОМЕНКО, объектами для участия в конкурсе должны быть туристические маршруты – четко определенные субъектом туристической деятельности пути путешествия (экскурсии, похода и тому подобное), предусматривающие посещение ряда выдающихся исторических, архитектурных, культурных, духовных, природных или других памятников определенной местности.

При этом, добавил Н.ТОМЕНКО, к участию в акции будут допускаться маршруты, в информации о которых четко будут указаны населенные пункты, рекомендуемые места для посещения, расстояния между объектами, время, необходимое для передвижения, имеющаяся туристическая инфраструктура, а также короткая тематическая справка об объектах посещения. Продолжительность таких маршрутов не должна превышать двух дней, то есть в конкурсе принимают участие так называемые «маршруты выходного дня».