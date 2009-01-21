Для поддержки заповедника “Аскания-Нова” во Всемирном конкурсе “7 новых чудес природы” будет запущена социальная реклама

Киев. 21 января. УНИАН. Оргкомитет Всеукраинской акции “Семь природных чудес Украины” планирует запустить социальную рекламу для поддержки заповедника “Аскания-Нова” в следующем этапе всемирного конкурса “7 новых чудес природы”.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель Оргкомитета Всеукраинской акции “Семь природных чудес Украины”, заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО.

Он напомнил, что “Аскания-Нова” вышла во второй тур по результатам подсчета голосов первого этапа акции, который длился до 31 декабря 2008 года.

Н.ТОМЕНКО заметил, что в первом этапе принимали участие около 450 претендентов, а во второй туру попал 261 участник из 222 стран. Он напомнил, что Украина подала на Всемирный конкурс, кроме “Аскани-Новы” еще и Национальный природный парк “Подольские Товтры”, который получил наибольшую поддержку интернет-аудитории во время проведения акции “7 природных чудес Украины”.

Н.ТОМЕНКО заметил, что голосование во втором туре будет длиться до 7 июля 2009 года, по его итогам будут избраны 77 объектов.

Он считает, что если “Аскания-Нова” попадет в список 77 объектов, то это будет серьезным достижением Украины.

По словам Н.ТОМЕНКО, для популяризации заповедника “Аскания-Нова” создана специальная группа поддержки. “Мы договорились, что разместим социальную рекламу с 1 марта на телеканалах, чтобы побуждать украинцев активнее голосовать. Мы разместим радиорекламу, и мы попробуем разместить внешнюю рекламу”, - сказал он.

Н.ТОМЕНКО выразил надежду, что при нормальной активизации голосования Украина может побороться за то, чтобы “Аскания-Нова” была включена в список 77 объектов. “Мы сейчас через “Асканию-Нову” будем продвигать природный потенциал Украины”, - сказал он. Н.ТОМЕНКО также заметил, что семь новых природных чудес мира планируется назвать в 2011 году.

В свою очередь, член Оргкомитета, главный редактор УНИАН Александр ХАРЧЕНКО отметил, что “Аскания-Нова” вполне может выйти в следующий тур акции. “Если мы соберем наши усилия, мне кажется, что шанс появляется”, - сказал он.

А.ХАРЧЕНКО заметил, что многое в этом процессе зависит от действий власти, деятельности туристических операторов, представителей СМИ и рекламистов.