Электронная почта FREEMAIL – гигабайты успеха

В 2008 году FREEMAIL второй раз стала Украинской электронной почтой года на Международном фестивале-конкурсе «Выбор года» в Украине. За последний год её аудитория выросла почти вдвое, а количество зарегистрированных почтовых ящиков превысило 4,5 миллионов.

В Сети существует масса сервисов, предоставляющих своим пользователям электронный почтовый ящик и множество развлечений в придачу. Но качество почтового сервиса определяют высокая скорость, надёжность, простота в пользовании, защита ящика от спама и вирусов и возможность отправлять файлы большого объема.

Украинская электронная почта FREEMAIL – это сервис, который соответствует всем этим требованиям. Он имеет мощную защиту от спама благодаря уникальным спам-фильтрам, высокую скорость доставки письма - меньше одной секунды, мощную защиту от вирусов и интуитивно понятный интерфейс. Более того, все пользователи FREEMAIL могут бесплатно и бессрочно хранить свои файлы на виртуальной флешке e Disk.

При этом FREEMAIL на останавливается на достигнутом, а постоянно совершенствуется, чтобы соответствовать статусу лидера и пожеланиям украинских Интернет-пользователей. Соответственно, популярность почтовика растёт в геометрической прогрессии: количество активных абонентов FREEMAIL за год выросло вдвое, дневная аудитория почты увеличилась на 70%, а число зарегистрированных ящиков превысило 4,5 млн. В итоге в 2009 год почта FREEMAIL вошла с аудиторией около 2 млн. уникальных пользователей в месяц. Впрочем, подробнее со статистикой посещаемости можно ознакомиться в открытом и общедоступном рейтинге bigmir)net. Намного интересней узнать - как же развивался «Выбор года 2007» за последние месяцы.

Как утверждают сами разработчики FREEMAIL, первостепенной задачей стало повышение стабильности работы почты и внедрение новых и нужных пользователям возможностей. Для этого все письма от абонентов, отправленные в службу техподдержки (которая, к слову, работает круглосуточно 7 дней в неделю), были проанализированы, а пожелания учтены. В результате сервис претерпел существенные трансформации.

Значимым изменением, упрощающим работу с почтой FREEMAIL, стала модификация системы восстановления пароля через альтернативный e-mail или мобильный телефон. В этом случае код, необходимый для изменения пароля, отсылается непосредственно на личный мобильный телефон или электронный ящик пользователя.

Ещё одним важным новшеством от FREEMAIL стал сервис отправки больших файлов - до 10 Гб в неделю и до 1,5 Гб в одном письме. Это уникальное явление в украинском Интернете. Пользователи FREEMAIL получили возможность пересылать друг другу фильмы, музыку, фотоальбомы, сканы книг, графику и объёмные документы. Всё это - в считанные секунды и бесплатно. Данная услуга являет собою пример удачной интеграции двух сервисов УКРНЕТ – электронной почты FREEMAIL и виртуальной флешки e-Disk, на которую сохраняются отправленные файлы.

К концу 2008 года пользователям FREEMAIL предоставили возможность отправлять письма с других электронных адресов, не покидая почту FREEMAIL. Это значительно упрощает работу пользователям, у которых есть ящики на разных почтовых сервисах – а таких большинство.

Все эти нововведения не остались незамеченными и FREEMAIL от УКРНЕТ второй год подряд был признан Украинской электронной почтой #1 в 2008г. среди 8 претендентов на победу, в числе которых почта от i.ua, Мета.ua, Обоз.ua, Email.ua, Gala, online.ua, Tyt.in.ua, УкрПост.

Источник: Ukr.net