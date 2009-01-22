Ассоциация малых городов Украины считает необходимым предусмотреть в госбюджете на 2009 год 1 млрд. грн. для малых городов

Киев. 22 января. УНИАН. Ассоциация малых городов Украины считает необходимым при внесении поправок в Закон «О государственном бюджете Украины на 2009 год» предусмотреть средства для бюджетов малых городов в объеме 1 млрд. грн.

Об этом говорилось сегодня на пресс-конференции в УНИАН, в которой приняли участие председатель Ассоциации малых городов Украины Павел КОЗЫРЕВ, член правления Ассоциации, городской председатель г.Бобринец Леонид КРАВЧЕНКО и член правления Ассоциации, заместитель городского председателя г. Украинка Валентина ПОЛТАВЕЦ.

Участники конференции напомнили, что впервые о выделении указанных средств удалось договориться с правительством во время подготовки изменений в госбюджет 2008 года. Предлагалась процедура направления средств непосредственно от Министерства финансов каждому городу и распределение городским советом.

При подготовке проекта бюджета на 2009 год также была согласована норма о выделении 1 млрд. грн. на потребности малых городов, но в процессе прохождения документа и утверждения Закона «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» она была исключена.

Кроме того, в процессе подготовки бюджета-2009 было задекларировано поступление 70% средств экологического фонда в местные бюджеты вместо 10% в 2008 году. Реально же в принятом законе зафиксирована цифра 20%.

В обнародованном на пресс-конференции пресс-релизе говорится, что бюджеты органов местного самоуправления имеют в 2009 году недофинансирование заработной платы в бюджетных учреждениях и организациях, недофинасирование оплаты энергоносителей. Кроме того, по утверждению ассоциации, опять финансирование защищенных статей осуществляется за счет жилищно-коммунального хозяйства.

«Это уже вопрос национальной безопасности. Состояние домов, сетей и отсутствие средств на их ремонт может стать причиной массовых катастрофических ситуаций в малых городах», - говорится в пресс-релизе.

Также указывается, что из года в год происходит недофинансирование выполнения делегированных полномочий и манипуляция формульным расчетом, что ставит в зависимость бюджеты органов местного самоуправления от финансовых управлений государственных администраций. С помощью коэффициентов изъятие из местных бюджетов изменяется непонятным образом – расходы уменьшаются, изъятия увеличиваются.

«В этой ситуации мы обращаемся к премьер-министру Украины, комитету Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, комитету Верховной Рады по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, всем фракциям Верховной Рады Украины с предложением внести изменения в бюджет с учетом интересов территориальных общин малых городов Украины», - говорится в пресс-релизе.