Депутат Бойко обнародовал подписанные между «Нафтогазом» и «Газпромом» контракты

Киев. 22 января. УНИАН. Народный депутат Украины, член фракции Партии регионов в Верховной Раде Украины, министр топлива и энергетики оппозиционного правительства Юрий БОЙКО обнародовал «газовые» контракты, подписанные между НАК «Нафтогаз Украины» и РАО «Газпром» 19 января 2009 года.

Копии контрактов были продемонстрированы сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

В частности, по словам Ю.БОЙКО, оппозиционное правительство проанализировало подписанные документы – один контракт на продажу газа, второй – на транспортировку газа.

Ю.БОЙКО отметил, что в формуле базовой ценой при расчетах является цена 450 долл. за тыс. куб. м.

«Такая цена действительно действует в Германии, Чехии, Австрии. Но Германия находится на расстоянии, примерно, 2200 км. То есть, нам дали базовую цену 450 долларов, без учета того, что газ проходит через Украину, Словакию, Чехию и в Германию, и стоимость этого транзита составляет примерно 85 долларов, исходя из транзитных ставок, действующих в Чехии, Словакии и нашей стране, даже по 1,7 доллара. То есть забыли просто отминусовать от 450 долларов 85 долларов транзита», – сказал он.

При этом Ю.БОЙКО добавил, что «в итоге, исходная стоимость газа для нас получается выше, без учета транзита, чем для стран Европейского Союза».

«Но самое страшное, что мы эту формулу, ущербную для нашей страны, заложили на десять лет вперед. И мы все десять лет будем получать газ дороже, чем его получают страны Европейского Союза», – сказал Ю.БОЙКО.

Вместе с тем он отметил, что изменились и условия оплаты. «Если раньше мы платили по истечении месяца, то сегодня условия существенно ужесточены. Если до 7 числа месяца, следующего после поступления газа в страну, мы не рассчитаемся за газ, то в следующем месяце нас переводят уже на предоплату… Это беспрецедентный случай. Ни одна страна Европейского Союза, ни одна компания, работающая с «Газпромом», не имеет подобного пункта, не имеет подобных условий», – сказал Ю.БОЙКО.

«Поэтому, я думаю, что все подписанты этого контракта будут иметь долгие разговоры с правоохранительными органами. Потому что иначе как предательством национальных интересов подобный контракт назвать нельзя», – акцентировал народный депутат.

Также Ю.БОЙКО отметил, что «льготные условия по транзиту, данные компанией «Нафтогаз Украины» в этом году (сохранение ставки транзита на уровне 1,7 долл. за тыс. куб. м – УНИАН), тоже являются потерей для нашей экономики, причем потерей в размере около 3 млрд. долл. недополученной выручки».

«Исходя из всего сказанного, я думаю, что… представлять какой-то победой подписанный контракт является чудовищной ложью и обманом нашего народа», – сказал Ю.БОЙКО.

Справка УНИАН. 19 января 2009 года в Москве были подписаны газовые контракты между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» на 2009-2019 годы. Украина получила скидку в 20% от среднеевропейской цены на газ, которая в первом квартале 2009 года составляет 450 долл. за тыс. куб. м. Цена будет изменяться по формуле ежеквартально.

Украинская сторона, в свою очередь, сохранила ставку транзита в 2009 году на уровне 2008 года - 1,7 долл. за тыс. куб. м на 100 км.

По данным НАК "Нафтогаз Украины", закупочная цена природного газа для Украины в первом квартале 2009 года составит 360 долл. за тыс. куб м, во втором квартале - 270 долл. за тыс. куб. м, в третьем квартале - 219 долл. за тыс. куб. м, в четвертом квартале - 162 долл. за тыс. куб. м. за 1 тысячу кубометров.

В свою очередь премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что цена газа на границе РФ с Украиной в 2009 году будет составлять 228,8 долларов за тысячу кубометров, а стоимость технологического газа для Украины будет составлять 153,9 долларов за тысячу кубометров.

В 2008 году Украина покупала газ по цене 179,5 долл. за 1 тыс. кубометров.