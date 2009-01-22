Правозащитники будут обращаться в суд по поводу бездействия МИД и Президента в освобождении судна “Фаина”

Киев. 22 января. УНИАН. Украинские правозащитники будут обращаться в административный суд с иском к Министерству иностранных дел и Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО по поводу их бездеятельности в освобождении из плена моряков судна “Фаина”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил правозащитник, руководитель Института «Республика» Владимир ЧЕМЕРИС сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, четвертый месяц ответственные украинские чиновники “имитируют какую-то деятельность, а на самом деле не делают ничего, чтобы спасти 17 моряков судна”.

“Это мировой рекорд по бездействию власти в вопросе защиты своих же граждан”, - сказал В.ЧЕМЕРИС. По его словам, украинская власть решила просто забыть о проблеме «Фаины» и призывает СМИ не вспоминать публично о проблеме, чтобы не «навредить переговорному процессу».

В.ЧЕМЕРИС отметил, что данный иск станет первым прецедентом в судебной практике, когда граждане будут судиться с властью. “Если в украинском суде не найдется ответа, есть возможность обратиться в Европейский суд по правам человека”, - сказал он.

В свою очередь представитель гражданского движения «Мы – Украина» Святослав ШВЕЦОВ сообщил, что родственники членов экипажа судна «Фаина», общественные деятели и независимые журналисты поставили ультиматум власти по освобождению до 30 января моряков судна. “В случае невыполнения властью требований общественности начнутся массовые акции протеста и неповиновения”, - сказал он.

Кроме того, по словам С.ШВЕЦОВА, инициаторы требуют от Министерства иностранных дел, Службы безопасности Украины, Уполномоченного ВР по правам человека до 30 января 2009 года отчитаться о своих действиях за последние 4 месяца с целью освобождения «Фаины»; организовать связь родственников с членами экипажа судна «Фаина».

Со своей стороны мать одного из моряков Светлана МГИЛАДЗЕ сообщила, что на данное время нет никакой информации, в каком состоянии находятся моряки и вообще живы ли они. Она сказала, что последнее фото с судна “Фаина” было продемонстрировано родственникам 9 ноября. “После этого нет ни одного подтверждения, что они живы”, - сказала она. Кроме того, по словам С.МГИЛАДЗЕ, ни разу родственникам моряков не удалось связаться по телефону с судном.

В то же время представитель владельца судна “Фаина” Виктор МУРЕНКО отметил, что государственные органы власти ни одной страны не должны вступать в переговоры с пиратами, и освобождение моряков является обязанностью судовладельца.

Он сообщил, что вчера утром с пиратами была согласована сумма выкупа. “Только вчера сумма выкупа была поднята до той границы, которую хотели пираты”, - сказал он. В.МУРЕНКО при этом отказался назвать точную сумму выкупа. Переговоры, по его словам, осложняются тем, что от пиратов выступает не один человек, а сразу несколько переговорщиков, которые между собой согласовывают окончательную позицию. “Переговоры идут очень тяжело и не останавливаются ни на час”, - сказал он.

В то же время, отметил В.МУРЕНКО, раньше была договоренность, что за “Фаинe” будет уплачено выкуп в 1,7 млн. дол. “Была такая договоренность, подписанная всеми сторонами пиратов, все переговорщики дали письменное согласие, но когда начали обсуждать техническую сторону передачи денег и уже было все готово для выезда, в этот момент сами же пираты отказались от собственных слов. То же может быть и сейчас”, - добавил представитель судовладельца.

Вместе с тем В.МУРЕНКО выразил надежду, что освобождение моряков состоится уже в ближайшие дни. “Пираты создали комитет свой, чтобы большинством голосов вынудить тех, кто не хочет согласиться с этой суммой, все же согласиться и со всем покончить. Если только это состоится, это вопрос двух дней”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, судно "Фаина" было захвачено пиратами 25 сентября прошлого года у берегов Сомали. В составе экипажа судна – 17 граждан Украины. На борту «Фаины» находятся 33 танка Т-72, гранатометы, зенитные установки и боеприпасы, которые Украина продала Кении. Судно находится под присмотром нескольких американских кораблей, задание которых - не допустить выгрузки оружия и техники на берег.

Владелец захваченного пиратами теплохода "Фаина" - компания "WATERLUX AG".

По данным старейшины одного из сомалийских племен, за освобождение “Фаины” нужно заплатить 3,5 млн. долларов.