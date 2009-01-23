Ожидания украинцев на защиту правительством национальных интересов на газовых переговорах не оправдались - опрос

Киев. 23 января. УНИАН. Ожидания украинского общества на отстаивание правительством национальных интересов во время переговоров с Россией о поставках и транзите газа не оправдались.

Таковы выводы проведенного Национальным институтом стратегических исследований социологического опроса “Газовые договоренности и угрозы национальной безопасности”, которые были представлены сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“К сожалению, ожидания украинского общества на защиту правительством национальных интересов не оправдались. Обнародованный текст контракта на поставки газа в Украину, который стал открытым для общественности, засвидетельствовал: создана угроза банкротства НАК “Нафтогаз Украины” и перехода под контроль России украинской газотранспортной системы”, - констатировал директор Национального института стратегических исследований Юрий РУБАН.

По данным исследования, две трети граждан Украины высказались против, чтобы в обмен на урегулирование конфликта отдать России контроль над украинской газотранспортной системой.

В то же время большинство (56%) граждан надеялись, что, пойдя на определенный компромисс с Россией, Украина сохранит контроль над ГТС.

По словам Ю.РУБАНА, соцопрос также засвидетельствовал, что газовый конфликт не прибавил рейтинга премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Кроме того, результаты опроса показали, что если бы выборы Президента происходили в ближайшее воскресенье, то 23,2% опрошенных отдали бы свои голоса Виктору ЯНУКОВИЧУ, 13,9% - Юлии ТИМОШЕНКО, 8,9% - Виктору ЮЩЕНКО.

Опрос был проведен 10-16 января 2009 года по квотной выборке, которая представляет население Украины в возрасте от 18 лет. Опрошены 2011 респондентов во всех областях Украины, АР Крым и г. Киеве. Погрешность выборки составляет 2,3%.