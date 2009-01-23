Инициирование процедуры импичмента является “технологической игрой” с целью заставить Ющенко не идти на следующие выборы - КИУ

Киев. 23 января. УНИАН. Инициирование процедуры импичмента является “технологической игрой”, чтобы заставить действующего Президента Виктора ЮЩЕНКО не идти на следующие выборы.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал председатель правления Комитета избирателей Украины Игорь ПОПОВ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Он отметил, что сегодня нет правовой базы для начала процедуры импичмента, и даже если она будет быстро наработана, времени для импичмента будет недостаточно. По словам И.ПОПОВА, учитывая то, что Президент не подпишет принятый парламентом 15 января 2009 года закон о временных следственных комиссиях, нужно время для преодоления вето и наступления срока, когда председатель ВР сможет подписать данный закон, если это откажется сделать глава государства. По прогнозам И.ПОПОВА, это может произойти не раньше 1 марта, а следующие выборы должны состояться в конце декабря. “Именно поэтому это технологический шаг и главная цель запугивания Виктора ЮЩЕНКО - это давление на действующего Президента с тем, чтобы он отказался от баллотирования на второй срок”, - считает председатель КИУ.

Он сказал, что сегодня все понимают, что больше всего шансов в нынешней ситуации имеет премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО. “А больше всего шансов на то, чтобы помешать ей это сделать, имеет В.ЮЩЕНКО”, - отметил он.

Также маловероятной в КИУ называют возможность проведения досрочных президентских и парламентских выборов в 2009 году.