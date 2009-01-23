В КИУ считают, что экономический кризис может привести к неожиданным результатам президентских выборов

Киев. 23 января. УНИАН. В Комитете избирателей Украины считают, что экономический кризис может привести к неожиданным результатам президентских выборов.

Такое мнение высказал председатель правления КИУ Игорь ПОПОВ на пресс-конференции в УНИАН.

По словам И.ПОПОВА, экономический кризис может повлиять на ход избирательной кампании достаточно радикально.

“Кризис обостряется, и каждый новый этап будет неожиданностью для большинства избирателей. И именно поэтому могут посыпаться рейтинги всех нынешних политических лидеров, именно поэтому может радикально измениться риторика выступлений действующих политиков и новых политиков”, - считает руководитель КИУ.

Он не исключил увеличения количества сторонников радикальных политических сил и спрогнозировал, что из-за социально-экономической напряженности Украину ожидает волна уличных протестов. “И на этой волне могут вылезти новые уличные лидеры, которые если и не выиграют президентские выборы, будут влиять на то, как проходит кампания”, - сказал он. Именно поэтому, по словам И.ПОПОВА, результаты выборов могут быть очень неожиданными.

Также в КИУ считают, что экономический кризис наложит свой отпечаток на характер ведения избирательной кампании. По оценкам КИУ, все кандидаты вместе израсходуют на кампанию в два раза меньше, чем на предыдущую - не более 500 миллионов долларов США. Из-за экономии средств лидеры гонки откажутся от технологии регистрации большого количества «технических кандидатов». Следовательно, КИУ прогнозирует, что в выборах примут участие не больше 20 кандидатов в Президенты, из которых не более 10 смогут получить больше 1% голосов избирателей.

Невысокие избирательные бюджеты приведут к тому, что кандидаты откажутся от применения дорогих и утонченных технологий. Поэтому растет опасность возврата к применению административного ресурса и криминального вмешательства в избирательный процесс. Также относительно недорогой и эффективной остается технология прямого подкупа избирателей, и уже сейчас формируются системы раздачи благотворительной помощи и денег от имени кандидатов.

КИУ считает, что главной проблемой во время президентских выборов станут злоупотребления и манипуляции общественным мнением через СМИ. Уже сейчас заметным является влияние владельцев на редакционную политику, отдельные общеукраинские каналы не освещают деятельность некоторых политиков даже за взятки. На фоне общего падения рынка коммерческой рекламы у владельцев и менеджмента СМИ возникает искушение компенсировать свои убытки за счет кандидатов на должность Президента.

Кризисные явления в мировой экономике и в украинской политике привели к разочарованию избирателей в большинстве действующих политиков. Углубление кризиса, возможный дефолт, социальные катаклизмы радикально изменят риторику избирательной кампании и методы ее проведения. Политики будут соревноваться за лучший сценарий выхода из кризиса, минимизируются показательно дорогие рекламные кампании, увеличится количество протестных уличных акций с политическими требованиями. КИУ прогнозирует высокую явку избирателей - на уровне 70%, и в то же время, высокий процент голосования «против всех» - до 5%.

Также в Комитете избирателей обращают внимание на то, что в государственном бюджете на 2009 год на организацию и проведение выборов Президента предусмотрено более 712 миллионов гривен. КИУ считает эту цифру оптимальной, даже если допустить, что голосование в первом туре состоится в 2009 году.

Однако в условиях экономического кризиса, растущей инфляции и угрозы дефолта предусмотренных средств может оказаться недостаточно, что отразится на организации выборов и может привести их срыву, отмечают в КИУ.