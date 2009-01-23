Киевская организация “Единого Центра” выступает за отставку правительства

Киев. 23 января. УНИАН. Киевская городская организация партии “Единый Центр” выступает за отставку правительства.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявила председатель Киевской городской организации партии “Единый Центр” Виктория ЛИСНЫЧА.

Она отметила, что Украина до сих пор не имеет четкого плана антикризисных действий, виденья того, как решать проблему безработицы, что делать с инфляцией, значительным колебанием курса национальной валюты, как поддержать ключевые отрасли экономики.

В.ЛИСНЫЧА отметила, что действующее правительство не смогло выполнить ни одного своего обещания, а его деятельность является непрофессиональной, лоббистской и коррумпированной.

Она также заявила, что вместо обеспечения энергетической независимости Украины и уменьшения зависимости от российского газа премьер Юлия ТИМОШЕНКО сделала прямо противоположное. “Создается впечатление, что ТИМОШЕНКО ради воплощения президентских амбиций постепенно сдает страну “Газпрому”, – сказала В.ЛИСНЫЧА.

Исходя из этого, Киевская городская организация “Единого Центра” убеждена, что наиболее действенной антикризисной мерой должна стать отставка правительства.

“Нам нужно остановить сползание страны в бездну и сформировать ответственную правительственную команду, которая возьмется за повседневную работу по выводу страны из кризиса. Команду без политики, пресс-конференций и обмана людей”, – сказала В.ЛИСНЫЧА.