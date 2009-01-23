Кендзёр и Стойко требуют от генпрокурора уволить Винокурова за то, что он тормозит расследование дела Чорновила

Киев. 23 января. УНИАН. Народные депутаты Украины Ярослав КЕНДЗЁР и Иван СТОЙКО требуют от генерального прокурора Украины Александра МЕДВЕДЬКО уволить его заместителя Сергея ВИНОКУРОВА, который, по их убеждению, раньше тормозил и тормозит сейчас расследование дела о гибели лидера Народного Руха Вячеслава Чорновила.

Об этом они заявили сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Информация, которой мы владеем, свидетельствует, что предыдущие следственные группы МВД и Генеральной прокуратуры заводили дело в тупик. За время расследования было утрачено много доказательств», - сказал Я.КЕНДЗЁР, отметив при этом, что, кроме прочего, был уничтожен автомобиль, в котором погиб депутат, ряд материалов дела «или утеряны, или утеряны умышленно».

Народные депутаты отметили: «Если ВИНОКУРОВ не будет отстранен от должности первого заместителя генерального прокурора, мы со следующего вторника начинаем возле Генеральной прокуратуры бессрочную акцию». Кроме того, депутаты сообщили, что в ближайшее время они инициируют создание в парламенте временной следственной комиссии, которая будет расследовать это дело.

Они заверили, что в акции протеста согласны принять участие люди из разных регионов Украины.