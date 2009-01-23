Депутаты Кендзёр и Стойко утверждают, что Чорновила после столкновения с грузовиком “добили”

Киев. 23 января. УНИАН. Народные депутаты от фракции «Наша Украина – Народная самооборона» Ярослав КЕНДЗЁР и Иван СТОЙКО утверждают, что имеют в своем распоряжении данные от свидетелей о том, что Вячеслав Чорновил и его водитель Евгений Павлов после столкновения с грузовиком были живы, но их «добило» неизвестное лицо кастетом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня они заявили на пресс-конференции в УНИАН.

«Самое страшное то, что водитель и пан Чорновил на момент столкновения оставались живые и их добивали», - сказал И.СТОЙКО.

В свою очередь Я.КЕНДЗЁР отметил, что судмедэксперты зафиксировали тот факт, что на черепе и В.Чорновила, и Е.Павлова имеются «линейные четыре удара, которые могли быть нанесены извне, в частности кастетом». Как отметил Я.КЕНДЗЁР, установлено, что 25 марта 1999 года в Кировоградской области за В.Чорновилом велось негласное наблюдение, которым руководил один из высокопоставленных чиновников Департамента ГАИ МВД Украины.

Кроме того, народные депутаты заявили, что имеют в своем распоряжении заключения как польских, так и львовских экспертов, которые указывают, что подушки безопасности, которыми была оснащена «Тойота корола» В.Чорновила, не сработали из-за отключения питания, что было сделано заранее.

Кроме того, «эксперты четко сказали, что на момент столкновения скорость легкового автомобиля не превышала плюс-минус 50-55 км в час”, сказал депутат. Именно поэтому, как отметил Я.КЕНДЗЁР, «если бы сработали подушки безопасности, В.Чорновил и его водитель остались бы живыми с небольшими травмами». По убеждению народных депутатов, полученная информация, основанная на показаниях отдельных лиц, которые сейчас готовы дать следствию показания, но боятся, указывает на то, что «убийство В.Чорновила было спланированным».

Вместе с тем народные депутаты убеждены, что те, «кто заказал убийство, им нужно было на 100% убедиться в этом», именно поэтому нанесение ударов В.Чорновилу и его водителю извне было «своеобразным выстрелом в голову».

Исходя из изложенного, народные депутаты призывают Президента Украины взять под личный контроль расследование дела гибели В.Чорновила, в связи с чем они вчера направили Виктору ЮЩЕНКО соответствующее письмо. Этот шаг парламентарии объяснили тем, что они боятся, «что эти наработки, которые имеет Генеральная прокуратура, будут уничтожены или куда-нибудь денутся».