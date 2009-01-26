Собственники гостиницы «Русь» и торговых центров «Метроград» и «Метрополис» подали иск в Европейский суд по правам человека против Украины

Рейдерство в Украине (захват или поглощение предприятия или компании) процветает, является весьма прибыльным бизнесом, и будет таковым оставаться, пока в стране не сменится судебная система. Очень часто инвесторы становятся жертвами «черных» рейдеров, которые активно пользуются «услугами» подкупленных судей и коррумпированных чиновников, налоговых и силовых ведомств. Факт широкого распространения рейдерства связан с политической нестабильностью в стране, и он отрицательно сказывается на международном имидже Украины. Но проблемы с международной репутацией страны могут повлечь за собой и прямые материальные потери для государственного бюджета, поскольку инвесторы, потерявшие собственность в Украине вынуждены обращаться в международные суды.

Так, широкую известность приобрел силовой захват отельного комплекса «Русь» в ноябре 2006 года и торговых центров «Метроград» и «Метрополис». Эти захваты СМИ (и не только) связывают с группой, подконтрольной высоким чиновникам из Госдумы России. Тогда рейдеры использовали весь набор инструментов, описанных выше. По сфабрикованным решениям районного суда Харьковской и Луганской областей, с помощью несуществующего решения одного из судов киевской области, а также – с использованием коррумпированных чиновников и представителей силовых ведомств, владельцы вышеназванных объектов – ПП «Даско» и ТОВ «Русь ЛТД» были физически лишены возможности управлять своим бизнесом. Позднее рейдерской атаке также подверглась гостиница «Юность» в Одессе, где рейдеры использовали дополнительный рычаг – энергетический, а именно - прекратили подачу электроэнергии в гостиничный комплекс.

В течение 2007 и 2008 годов собственники гостиницы «Русь», торговых комплексов «Метроград» и «Метрополис» безрезультатно пытались защитить свои права, обращаясь в Генпрокуратуру, МВД и хозяйственные суды Киева.

Владельцы ПП «Даско» господа Скоробогатов, Бани Насер Абдулла, а также руководство ТОВ «Русь ЛТД», обращались к высшему руководству страны с просьбой защитить свои законные интересы (открытое письмо Ющенко от 09.02.2008, а также обращение МИД Иордании в МИД Украины в марте 2008 года).

Видя полную неспособность органов государственной власти противостоять коррупции, и не находя адекватной реакции в высших эшелонах власти на свои обращения инвесторы вынуждены были обратиться в Европейский суд по правам человека при Совете Европы в Страсбурге. В декабре 2008 года Суд в Страсбурге зарегистрировал заявление и начал процедуру рассмотрения дела «ПП «Даско» против Украины. Теперь истец обязан передавать в суд все решения, которые принимают национальные органы. Все официальные документы станут частью дела, которое будет рассмотрено в Страсбурге.

Если суд в Страсбурге признает нарушение права собственности, то компенсировать потери инвесторам придется уже государству. Суммарную стоимость активов, потерянных в результате рейдерского захвата инвесторы оценивают в 250 миллионов долларов.

Это уже не первый случай, когда украинские инвесторы обращаются с подобными исками в Страсбург. И результаты этих судебных разбирательств для Украины неутешительны. Миллионные компенсация из государственного бюджета получили «Совтрансавто» в 2002 году, Олеус, И.Чечеткин и ООО «Терем» в 2005 году, британская Компания «Рейджент» в 2008 году.