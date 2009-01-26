Партия малого и среднего бизнеса предлагает ввести на 2-3 года налоговые каникулы для малых и средних предпринимателей

Киев. 26 января. УНИАН. Партия малого и среднего бизнеса Украины предлагает ввести на 2-3 года налоговые каникулы для малых и средних предпринимателей.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил лидер партии, председатель Антикризисного комитета предпринимателей Ярослав МИСЯЦ.

По его словам, сегодня предприниматели фактически ведут войну с властью, которая ищет дополнительные резервы для наполнения государственного бюджета не столько путем сокращения расходов на содержание органов власти, сколько путем увеличения налоговой нагрузки на предпринимателей.

«Например, на финансирование Государственной налоговой администрации и других органов в Украине сейчас тратится из бюджета более 7 млрд. грн., на содержание Секретариата Президента – 600 млн. грн., Кабинета Министров – 300 млн. грн., и можно дальше продолжать такой же порядок цифр на содержание наших министерств промполитики, экономики и других, которые в период кризиса приносят мало пользы экономике и бизнесу», – сказал Я.МИСЯЦ.

Он также отметил, что в госбюджете-2009 предусмотрено 91,3 млн. грн. на лечение депутатов, в то время как размер прямой помощи на развитие малого и среднего предпринимательства в 2009 году составляет 400 тыс. грн. (в 2008 году – 2 млн. грн.).

«Мы считаем, что народные депутаты должны лечиться как простые люди, и сумма в почти 100 млн. грн. во время кризиса недопустима, в то время как на госпрограмму поддержки предпринимательства выделяется всего 400 тыс. грн.», – отметил Я.МИСЯЦ.

По его мнению, сегодня для увеличения доли малого и среднего бизнеса в ВВП, а также вывода капитала из тени необходимо полностью отменить налоги. При этом средства для наполнения госбюджета нужно искать исключительно за счет сокращения расходов на содержание государственных органов.

Я.МИСЯЦ подчеркнул, что сегодня более 50% всех украинских предпринимателей работает «в тени», и увеличение налоговой нагрузки приведет к еще большей тенизации бизнеса.

Как сообщал УНИАН, законопроект «О местных налогах и сборах» (№ 3532 от 22 декабря 2008 г.) был утвержден депутатами Верховной Рады в первом чтении. Согласно проекту закона, планируется отменить рыночный сбор. Вместо него будет введен рыночный налог, который предусматривает плату не за торговое место, а за каждый метр земельной площади, в том числе и за проходы, проезды, по ставке в 700 раз большей, чем нынешняя ставка рыночного сбора.

Экспертная комиссия выявила ряд недоработок по данному законопроекту. По мнению народного депутата Украины IV созыва Владислава АТРОШЕНКО, объектом налогообложения должна выступать не территория, как это указано в законопроекте, а объем оборота рынка.