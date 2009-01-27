Украинские виноделы борются за введение минимальных цен и повышение акциза на низкокачественный алкоголь

Ведущие украинские производители вина, общественные организации и эксперты винодельческой отрасли выступают за введение минимальных цен и повышение ставок акцизного сбора на алкогольные напитки, которые продаются под видом крепленых вин. На самом деле, по мнению экспертов, данные напитки нельзя отнести к винам, поскольку в их состав входят вода, спирт невиноградного происхождения, сахар, красители, эмульгаторы и ароматизаторы. 95% фальсификата вина в Украине приходится на «шмурдяк» (с добавлением ректифицированного этилового спирта). Естественно, такая смесь наносит значительный вред организму, особенно молодому, в то время как большинство потребителей подобной продукции составляет именно молодые люди до 25 лет. «Шмурдяк» и другие подобные напитки поступают в свободную продажу и имеют низкую стоимость в рознице – всего 6-8 грн. за бутылку.

На протяжении нескольких последних лет ассоциация СОВАТ неоднократно выступала с инициативой повышения акциза на ненатуральные вина и введения минимальных цен на винную продукцию. Однако мощное лобби фальсификаторов в Верховной Раде и Министерстве финансов Украины «тормозит» повышение акциза на «шмурдяк».

Установление ставок акцизного сбора на крепленые вина с добавлением спирта в зависимости от градуса спирта – это лишь первый шаг к очищению рынка вина.

25 декабря Верховная Рада одобрила Закон «О внесении изменений в некоторые Законы Украины по вопросам акцизного сбора» (№3078), в котором ставки акцизного сбора на крепленые вина сохраняются на уровне 50 копеек за литр до 2012 года. При этом ставка акцизного сбора на этиловый спирт с 31 декабря 2009 года устанавливается на уровне 27 грн. за литр, а на коньячный спирт – с 1 января 2009 года на уровне 10 грн. за литр. Ставки акцизного сбора на крепленое вино с добавлением спирта не отражает достаточно большого 18% и более содержания спирта в них. Сейчас ставка акцизного сбора– 50 копеек за 1 литр вина. Специалисты сходятся во мнении, что на крепленые невиноградным спиртом вина должна быть установлена ставка акцизного сбора на уровне ликероводочных изделий.

При этом специалисты считают, что предложенное ими повышение акцизов ни в коем случае не должно наносить ущерб качественным добросовестным производителям крепленого вина (например, НПАО «Массандра), для этого в законопроекте предложено дифференцировать качественное крепленое вино и виноградный напиток на основе спирта, чем-то похожий на вино. Кроме того, виноделы считают необходимым законодательно закрепить необходимость информировать покупателя о составе продукта. До тех пор, пока производство и продажа низкопробного виноградного вина (шмурдяка) будет поддерживаться государством – в виде низких ставок акцизного сбора на данную продукцию или отсутствия контроля качества – Украина не сможет стать полноценным винодельческим государством.

По мнению специалистов, введение минимальных цен в отношении вин было бы очень правильным решением. Для потребителя минимальная цена является индикатором качества. 65% стоимости вина – это виноматериалы. Сегодня в рознице 0.7 л крепленого вина в стеклянной таре можно купить за 4.80 ГРН (в том числе 35 копеек – акциз, 80 копеек – НДС). О качестве такой продукции стоит лишь догадываться. Качественное натуральное вино не может стоить дешевле 14-15 грн. в рознице. Более дешевые предложения означают либо производство продукта «в тени», либо несоблюдение технологии производства. Согласно информации СОВАТ, на сегодняшний день более 50% вин на рынке является узаконенным фальсификатом, поскольку стандарты производства вин в Украине несовершенны. Кроме того, в стране отсутствует контроль за продажей алкоголя, что и позволяет недобросовестным производителям низкокачественного алкоголя свободно продавать свой товар.

Введением минимальных цен на вино позволит сократить теневой рынок как минимум на 15%. В то же время, легальные производители смогут увеличить свои объемы реализации за счет нелегального производителя.