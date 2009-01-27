Собственники гостиницы «Русь», ТЦ «Метроград» и «Метрополис» подали в Европейский суд иск против Украины на 250 млн. долл.

Киев. 27 января. УНИАН. Совладельцы ЧП «Даско», владеющего гостиницами «Русь», ТЦ «Метроград» и «Метрополис» (Киев), подали в Европейский суд по правам человека иск против Украины на 250 млн. долл.

Об этом сообщил соучредитель ЧП «Даско» Бани Насер АБДУЛЛА сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«На сегодняшний день у нас осталась единственная возможность - обратиться в Европу, в Страсбургский суд, для того чтобы восстановить нас в законных правах. Но это не конкретно против рейдеров, а против Украины, так как Украина несет ответственность за своих чиновников», - сказал он.

По словам соучредителя ЧП «Даско» Мстислава СКОРОБОГАТОВА, Европейский суд по правам человека в декабре 2008 года зарегистрировал заявление ЧП «Даско» и начал процедуру рассмотрения дела. Суммарную стоимость активов, потерянных в результате захвата недвижимости, инвесторы оценивают в 250 млн. долл.

Собственники гостиницы «Русь» и торговых центров «Метроград» и «Метрополис» не исключают, что их жизням угрожает опасность.

«Мы с моим партнером не собираемся кончать жизнь самоубийством, у нас нет депрессии, мы не принимаем антидепрессанты и не собираемся увеличивать их дозы. Мы собираемся жить долго, счастливо, зарабатывать деньги, приносить пользу стране», - заявил М.СКОРОБОГАТОВ.

Б.Н.АБДУЛЛА напомнил, что 26 ноября 2006 года произошел "рейдерский захват" гостиничного комплекса «Русь» и торговых центров «Метроград» и «Метрополис» на основе несуществующего решения Белоцерковского суда.

На протяжении 2007-2008 годов собственники гостиничного и торговых комплексов пытались защитить свои права, обращаясь в Генпрокуратуру, МВД, суды Киева.

9 февраля 2008 года ими было направлено открытое письмо к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с просьбой оказать содействие в исполнении закона по восстановлению собственности, а в марте 2008 года Министерство иностранных дел Иордании обратилось в МИД Украины.

Генпрокуратурой было возбуждено уголовное дело, следствие по которому велось с марта по ноябрь 2008 года, а потом «по непонятным причинам» было закрыто.

М.СКОРОБОГАТОВ считает, что рейдерство гостиничного и торговых комплексов имеет российские корни: «Мы имеем конкретное российское рейдерство». Он также добавил, что, возможно, существует связь с представителями высшего эшелона российской Госдумы.

На сегодня владельцами части корпоративных прав гостиницы «Русь» также являются Юсефф ХАРЕС (Hares Group (Австрия) и Жерар ДЕПАРДЬЕ.