В Украине стартовал интернет-конкурс красоты «Miss Sobieski»

Киев. 28 января. УНИАН. В Украине 15 января 2009 года стартовал всеукраинский интернет-конкурс «Miss Sobieski», целью которого является определение самой красивой девушки.

Об этом сегодня в ходе пресс-конференции в УНИАН заявил организатор конкурса - генеральный директор «Бельведер Украина» Владимир ПРИТУЛЯК.

Он отметил, что данный конкурс дает шанс абсолютно любой девушке Украины завоевать в нем победу, пообщаться с ярчайшими представителями отечественного шоу-бизнеса, спорта и политики, получить ценные призы и незабываемые эмоции.

Комментируя заявление вице-спикера парламента Николая ТОМЕНКО о том, что проведение данного конкурса нарушает закон о рекламе, которым запрещается реклама алкогольных напитков, В.ПРИТУЛЯК отметил, что в данном случае идет речь не о рекламе, а о спонсорском проекте.

«Мне хотелось бы, чтобы наши уважаемые законодатели, которые эти законы пишут, чтобы они их еще и читали. Мы уверены в том, что мы абсолютно правы. Мы сделали глубокий анализ этого закона прежде чем организовывать этот конкурс», - сказал он.

В свою очередь, управляющий партнер группы компаний «Raffinade» Валентина МАЛАЯ сообщила, что конкурс привлек внимание большого количества девушек со всей страны, желающих принять в нем участие. При этом, отметила В.МАЛАЯ, на сегодняшний день, на сайте зарегистрировано 266 частниц из 39 городов Украины. По ее словам, в период с 15 января по 28 января 2009 года сайт посетило около 19 тыс. пользователей как из Украины, так и из стран ближнего и дальнего зарубежья, в числе которых Россия, Беларусь, Молдова, Германия, Франция, Норвегия, Великобритания, США и другие.

«Когда мы придумывали этот конкурс мы хотели, чтобы девушки получили хорошие эмоции в столь сложный период», - сказала В.МАЛАЯ.

Конкурс проводится в три этапа, по результатам которых из общего числа участниц будет выбрано 24 полуфиналистки, которые будут приглашены для проведения полуфинала и финала. 10 девушек, вышедших в финал, получают в подарок золотые украшения. Церемония награждения победительниц интернет-конкурса «Miss Sobieski» состоится 15 сентября 2009 года в Крыму, где будут определены: Miss Sobieski, которая станет лицом Sobieski в Украине и в качестве приза получит эксклюзивное кольцо с бриллиантами, и три вице-мисс, которые станут лицами новых торговых марок компании Belvedere в Украине. Также Miss Sobieski и три вице-мисс отправятся в увлекательное путешествие в одну из «романтических» стран мира. Ежемесячно определяются три участницы, которые выходят в полуфинал по нескольким номинациям.

«Miss Sobieski зрительских симпатий» определяется по результатам текущих голосований, и в качестве приза получает увлекательное романтическое путешествие на двоих в одну из стран мира.

«Miss Sobieski месяца по оценкам официального жюри конкурса» в качестве приза получает стильный мобильный телефон.

«Miss Sobieski месяца по мнению звезды» определяется приглашенными гостями - популярными личностями в сфере политики, спорта и шоу-бизнеса - в качестве приза получает встречу со звездой.

Каждый месяц все три победительницы в номинациях «Miss Sobieski зрительских симпатий», «Miss Sobieski месяца по мнению жюри» и «Miss Sobieski месяца по мнению звезды» получают возможность сделать профессиональную фотосъемку у известного фотографа Александра МОРДЕРЕРА.

В январе «Miss Sobieski месяца по мнению звезды» будет выбрана популярным фотографом А. МОРДЕРЕРОМ.

Помимо основных этапов голосования, интернет-конкурса «Miss Sobieski» каждый месяц будет проводиться Sobieski Royal Party в том городе, из которого в текущем месяце было зарегистрировано максимальное количество участниц. На эту вечеринку будет приглашена и торжественно представлена победительница в номинации «Miss Sobieski города».