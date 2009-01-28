Правозащитник Багиров призывает граждан обращаться в суд в случае приобретения недоброкачественной продукции или услуг

Киев. 28 января. УНИАН. Председатель Международной правозащитной организации «Международная лига защиты прав граждан Украины» Эдуард БАГИРОВ призывает граждан обращаться в суд в случае приобретения недоброкачественной продукции или услуг.

Об этом правозащитник сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Свои слова он подкрепил собственным опытом, когда два года назад приобрел в одном из столичных супермаркетов недоброкачественный продукт, завернутый в герметичную упаковку.

Как отметил Э.БАГИРОВ, несмотря на то, что судебная волокита с супермаркетом длилась в течение двух лет (с сентября 2006 по сентябрь 2008 г.) ему удалось защитить свои права как потребителя.

Как отметил правозащитник, его правоту в том числе подтвердил Апелляционный суд Киева.

«Сначала я выставил ответчику возмещение морального вреда на сумму 60 млн. грн., но потом уменьшил его до 1 грн. с той лишь целью, чтобы доказать свою правоту», - сказал Э.БАГИРОВ.

Подытоживая, он отметил, «если мы не будем отстаивать свои права потребителей, нам будут продавать недоброкачественную продукцию и услуги».