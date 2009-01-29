Парламент не поддержит кандидатуру Наливайченко на должность председателя СБУ, считает Гриценко

Киев. 29 января. УНИАН. Верховная Рада не поддержит кандидатуру Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО для назначения на должность председателя СБУ.

Об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Отвечая на вопросы журналистов, поддержит ли парламент кандидатуру Валерия ХОРОШКОВСКОГО на должность председателя СБУ, А.ГРИЦЕНКО отметил, что профильный комитет ВР в среду, 4 февраля, будет рассматривать на эту должность кандидатуру нынешнего и.о. председателя СБУ В.НАЛИВАЙЧЕНКО, которую внес Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

“Я не хотел бы спекулировать по поводу ХОРОШКОВСКОГО или еще десятка других кандидатов. Это право Президента”, - сказал А.ГРИЦЕНКО.

Комментируя последние события вокруг этого, народный депутат заметил, что не дает оценки личным качествам В.ХОРОШКОВСКОГО, и добавил, что “когда указ о назначении выходит еще до того, как принято решение об освобождении от предыдущей должности, это значит – что-то не в порядке в нашем государстве – это уже беда”.

“Ведь речь идет о спецслужбе, об очень важном институте, который должен обеспечивать государственную безопасность”, - подчеркнул А.ГРИЦЕНКО.

Депутат также сообщил, что, скорее всего, в четверг, 5 февраля, вопрос о кандидатуре на должность председателя СБУ будет вынесен на рассмотрение Верховной Рады.

А.ГРИЦЕНКО также выразил мнение, что кандидатура В.НАЛИВАЙЧЕНКО не будет поддержана Верховной Радой.

“В прошлый раз она (кандидатура В.НАЛИВАЙЧЕНКО – УНИАН) набрала нуль голосов. В этот раз может быть несколько голосов. Но я чувствую, что на нынешнем этапе парламент не доверит возглавить Службу безопасности В.НАЛИВАЙЧЕНКО. В первую очередь по причинам, которые частично связаны с его деятельностью, но в значительной степени связаны с деятельностью других должностных лиц”, - объяснил он.

В то же время, А.ГРИЦЕНКО отметил, что кадровая политика в силовых структурах Украины является “уже давно искаженной, заполитизированной и ведется с нарушением закона и Конституции”.

“Это касается и Службы безопасности: начиная от незаконного статуса нынешнего руководителя, до большинства других кадровых назначений, которые с ним не согласовывались и принимались чьим-то решением с нарушением и этики, и законодательства”, - сказал А.ГРИЦЕНКО.

По его мнению, назначение на должности в силовых структурах и присвоение высших офицерских званий должно осуществляться лишь после рассмотрения профильным парламентским комитетом.