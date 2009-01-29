На следующей неделе Гриценко внесет на рассмотрение Верховной Рады проект новой редакции Конституции

Киев. 29 января. УНИАН. Третьего февраля председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО внесет на рассмотрение Верховной Рады проект новой редакции Конституции Украины.

Об этом А.ГРИЦЕНКО сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

В то же время, по его словам, он “сознательно не будет излагать вопросы содержания этой Конституции”, пока ее не увидят в Верховной Раде во вторник, третьего февраля.

А.ГРИЦЕНКО заметил, что данный проект Конституции базируется на принципах “сильной власти и местного самоуправления”, которые реализовывает возглавляемая им всеукраинская общественная организация “Гражданская позиция”.

“Данный проект будет внесен для обсуждения народными депутатами от моего имени. В его разработке принимали участие другие члены нашей “Гражданской позиции”. Но мы понимаем технологию, что для официального внесения документа необходимо иметь подписи 150 народных депутатов”, - констатировал А.ГРИЦЕНКО.

В связи с этим он отметил, что “впереди большая работа по убеждению и получению поддержки”.