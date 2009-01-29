Киев. 29 января. УНИАН. Председатель всеукраинской общественной организации “Гражданская позиция”, народный депутат Анатолий ГРИЦЕНКО призывает украинцев изменить власть и самих себя и навести в государстве порядок.

Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

А.ГРИЦЕНКО также сообщил о регистрации в Министерстве юстиции ВОО “Гражданская позиция” и объявил об официальном старте его работы.

«Благодаря пустым обещаниям власти в обществе развилась болезнь “социальный диабет”, когда люди верят в пустые слова и поддерживают их. Эту болезнь нужно лечить как во власти, так и в обществе», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

По его словам, в стране назрели два кризиса – “кризис власти, вертикаль которого из-за неспособности принимать решения, конфликтов и противоречий превратилась в горизонталь, упавшую на пол, и кризис в обществе - разочарованном, разуверенном, вынужденном выживать”.

По мнению председателя ВОО “Гражданская позиция”, выход из сложившейся в стране ситуации один – “изменять власть и самих себя”.

Члены «Гражданской позиции», по словам А.ГРИЦЕНКО, убеждены в том, что “в стране нужно навести демократический порядок”.

Он считает, что общественная организация, в отличие от политической партии, дает возможность объединить всех. “Партию можно имитировать, а гражданское движение – никогда. Оно либо есть, либо его нет. Именно на основе “Гражданской позиции” мы будем разворачивать серьезное общественное движение, чтобы влиять на власть уже сегодня”, - отметил А.ГРИЦЕНКО.