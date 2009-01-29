Президент УСПП заявляет о необходимости снижения налоговой нагрузки в период экономического кризиса

Киев. 29 января. УНИАН. Президент Украинского союза промышленников и предпринимателей, народный депутат Украины (фракция Партии регионов) Анатолий КИНАХ считает необходимым введение политики снижения налоговой нагрузки в период экономического кризиса.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По мнению А.КИНАХА, для недопущения дальнейшей дестабилизации и охлаждения экономики необходимо снижение ставок НДС и налога на прибыль, внедрение стимулов для модернизации основных фондов и т.д.

Кроме того, депутат обратил особое внимание на необходимость создания благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса в стране.

А.КИНАХ также сообщил, что в ноябре в Украине был создан Антикризисный общественный совет (АОС), в который входят представители около 70 всеукраинских общественных организаций, объединений, промышленников, предпринимателей и работодателей. АОС, в частности, требует прекратить противостояние президентской и правительственной ветвей власти, политическую борьбу по принципу взаимного уничтожения и перейти к реализации действенных антикризисных мероприятий.

Народный депутат также назвал валютно-курсовую политику, которую проводит Национальный банк Украины, хаотичной и бессистемной.