Радиостанция “Наше радио” при поддержке Представительства ЕК начала реализацию проекта “Европа в сердцах украинцев”

Киев. 30 января. УНИАН. Радиостанция “Наше радио” при поддержке Представительства Европейской комиссии в Украине запустила в эфир один из самых масштабных в украинском FM-пространстве проект, посвященный деятельности Европейского Союза - “Европа в сердцах украинцев”.

Об этом сообщил на пресс-конференции в агентстве УНИАН руководитель отдела политики, прессы и информации Представительства Европейской комиссии в Украине Дирк ШЮБЕЛЬ.

По его словам, целью проекта является распространение среди молодежи актуальной информации о Европейском Союзе, деятельности Европейской комиссии, освещение взаимоотношений и совместных программ Украины и ЕС.

“Это особый, новый и творческий подход к тому, чтобы приблизить ЕС к украинцам, к молодежи Украины”, - сказал он.

Д.ШЮБЕЛЬ сообщил, что похожие проекты будут основаны и в других странах бывшего СССР, Северной Африке и на Ближнем Востоке.

Генеральный директор “Нашего радио” Богдан БОЛХОВЕЦКИЙ отметил, что благодаря проекту, который стартовал 26 января, молодые люди могут узнать обо всех преимуществах и возможностях, которые им дают такие программы ЕС, как ТАСИС, “Молодежь надежды”.

”Благодаря тесному взаимодействию с Представительством Европейской комиссии в Украине в эфире радиостанции звучит самая актуальная и точная информация обо всех процессах и вопросах взаимоотношений Украины и ЕС”, - сказал генеральный директор.

Он сообщил, что услышать проект “Европа в сердцах украинцев” можно ежедневно в эфире радиостанции “Наше радио” в 8.20, 14.20 и 18.20. Еженедельно в эфире “Нашего радио” будут транслироваться ток-шоу с известными деятелями страны на актуальные темы отношений Украины и ЕС. Во время ток-шоу все желающие могут задавать гостю вопросы.

Продолжительность проекта 6 месяцев.