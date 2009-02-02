Клиническая больница ”Феофания” начинает обучение врачей со всей Украины

Киев. 2 февраля. УНИАН. В клинической больнице ”Феофания” созданы необходимые условия для обучения врачей со всей Украины и повышения их квалификации путем обмена опытом относительно современных методик лечения со специалистами заведения.

Об этом сообщил заместитель руководителя Государственного управления делами, врач Ростислав ВАЛИХНОВСКИЙ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«На данный момент проведены все необходимые работы как организационные, так и методические, которые позволили клинической больнице ”Феофания” создать условия для обучения”, - сказал Р.ВАЛИХНОВСКИЙ. Он добавил, что специалисты заведения готовы делиться наработанным опытом с врачами клиник любых форм собственности и, в первую очередь, бюджетной медицины.

«Для врачей из бюджетной медицины открыты все возможности в данный момент учиться», - отметил заместитель руководителя ГУД. Он подчеркнул, что такое обучение будет происходить на бесплатной основе, а также заведение имеет возможность предоставить условия для проживания в период подготовки.

По словам Р.ВАЛИХНОВСКОГО, первой формой обучения является взаимодействие с областными и городскими управлениями здравоохранения в форме трансферов, когда по договору сторон врачи могут приехать в “Феофанию” и применить приобретенный опыт. Второй формой, более распространенной, являются научно-практические конференции, о которых можно узнать на интернет-сайте больницы.

Во время обучения в “Феофании” будут использоваться наиболее распространенные современные методы телемедицины, когда установленные в операционных видеокамеры транслируют ход операции в конференц-зал для тех, кто учится. При этом очень важно, заметил Р.ВАЛИХНОВСКИЙ, что выполняется одно из основных требований “Феофании” – сохраняется в тайне личность пациента и удается избежать его идентификации.

Как предусматривается, отечественные врачи, находясь в “Феофании”, смогут получить теоретические знания и практический опыт в выполнении сложных операций на внутренних органах человека, сердечно-сосудистой, нервной и других системах организма. А также изучить и усовершенствовать методики лечения суставов и разного рода ранений или травм. Кроме этого, много внимания планируется уделить обучению врачей неотложной медицины.

По мнению Р.ВАЛИХНОВСКОГО, такой обмен опытом позволит медицинскому сообществу определить, какие именно вопросы обеспечения здоровья граждан являются сегодня наиболее актуальными и на какие нужно обратить больше всего внимания. А предложенный клинической больницей ”Феофания” курс обучения, убежден он, даст возможность врачам со всей Украины овладеть наиболее современными методиками предоставления медицинской помощи на высоком уровне.