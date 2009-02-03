В Украине профессиональная подготовка судей в области права интеллектуальной собственности является недостаточной – эксперт

Киев. 3 февраля. УНИАН. В Украине профессиональная подготовка судей, которые рассматривают дела о защите интеллектуальной собственности, является недостаточной.

Такое мнение высказал председатель Государственного департамента интеллектуальной собственности Николай ПАЛАДИЙ сегодня на круглом столе в УНИАН на тему “Плагиат и кражи информации в СМИ: как противостоять интеллектуальным ворам?”.

Мероприятие прошло в рамках проекта “Высокая журналистика”, который реализуается при поддержке Посольства США в Украине.

Анализируя имеющуюся проблему, Н.ПАЛАДИЙ определил в ней два аспекта: законодательный и судебный.

“Если посмотреть честно в глаза судье, то он может сказать: мы этого не изучали в институте, мы практически не знаем этих нюансов, и только сейчас начинаем учиться”, - констатировал он уровень готовности судейского корпуса Украины к рассмотрению дел в сфере защиты интеллектуальной собственности и авторских прав.

В то же время, эксперт сообщил, что количество таких дел, поступающих на рассмотрение в судебную палату в сфере интеллектуальной собственности Высшего хозяйственного суда Украины, растет в “геометрической прогрессии”.

Характеризуя законодательное измерение этой проблемы, Н.ПАЛАДИЙ отметил, что, с позиции международных экспертов, украинское законодательство в сфере авторского и смежного права является практически европейским.

“Другое дело, как в Украине эти законы действуют? Здесь уже есть нюансы”, - сказал он.

Н.ПАЛАДИЙ также предложил в ближайшее время провести в Киеве на базе Института интеллектуальной собственности семинар для работников СМИ, где раскрыть все нюансы законодательства по вопросам интеллектуальной собственности, плагиата и защиты информационного продукта.

В свою очередь, главный редактор информационного агентства УНИАН Александр ХАРЧЕНКО предложил пригласить на это мероприятие также и судей, рассматривающих дела в сфере интеллектуальной собственности, чтобы таким образом эффективнее определить пути преодоления проблемы и единое понимание их природы.

“Следует понимать, что уровень украинского законодательства в этой сфере является достаточным, чтобы компетентный юрист мог успешно защитить права профессионального журналиста. С позиции председателя профильного госдепартамента хочу отметить, что мы имеем сто процентов аргументов для того, чтобы отстоять права журналиста в любом суде, в том числе европейском”, - заметил Н.ПАЛАДИЙ.

Также эксперт сообщил, что сегодня в Украине специалистов в сфере интеллектуальной собственности и авторского права готовят 16 высших учебных заведений. Он призвал сотрудников СМИ получить в этих заведениях второе высшее образование, чтобы повысить свой профессиональный уровень.

“Тема плагиата в Украине является насущной. Но не сомневаюсь, что с ней можно успешно бороться и побеждать”, - заявил Н.ПАЛАДИЙ.

В то же время, по его убеждению, сами журналисты должны придерживаться норм профессиональной и человеческой этики, уважать коллег и быть юридически осведомленными.