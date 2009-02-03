Павленко заявляет о давлении на Минсемьи со стороны посредников, помогающих иностранцам усыновлять детей

Киев. 3 февраля. УНИАН. Министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО заявляет о давлении на министерство со стороны посредников, которые помогают иностранным гражданам усыновлять украинских детей.

Об этом министр сказал сегодня на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

«На сегодняшний день оказывается давление на министерство, на Государственный департамент по усыновлению и защите прав ребенка со стороны так называемых преступных группировок, которые годами получали сверхдоходы с усыновления украинских детей за границей», - сказал он.

По словам Ю.ПАВЛЕНКО, сегодня каналы для действий таких структур полностью перекрыты, но они не оставляют надежду их возобновить. В связи с этим министерство в очередной раз обращается в правоохранительные органы с просьбой полностью прекратить деятельность различных посреднических организаций и защитить права детей на воспитание в украинских семьях.

«Мы не дадим возобновить посреднические схемы усыновления детей за границу, для нас главным является обеспечение прав каждого ребенка на воспитание в своей родной стране, в украинской семье», - добавил министр.

Ю.ПАВЛЕНКО также обратился к гражданам Украины с просьбой извещать министерство о случаях вымогания денег на том или другом этапе усыновления ребенка.

«Все финансовые предложения к усыновителям являются незаконными, усыновление в Украине, в соответствии с законом, является бесплатным, за исключением небольших официальных платежей, которые нужно осуществлять в судах при оформлении дел», - отметил он.

Министр сообщил, что сумма, которую предлагают посредники иностранному гражданину за помощь при усыновлении украинского ребенка, колеблется от 30 до 50 тыс. долларов.

По словам Ю.ПАВЛЕНКО, такая посредническая схема усыновления начала создаваться еще в конце 90-х годов и на сегодняшний день «пронизала всю страну». «Они вошли во все интернатные заведения, роддомы, дома «Малютки», - сказал он.

Как сообщил министр, он своим приказом запретил работникам Государственного департамента по усыновлению и защите прав ребенка общаться с посредниками, и обязал проводить собеседования непосредственно с иностранцами, которые хотят усыновить украинского ребенка.

Ю.ПАВЛЕНКО сообщил, что с этой целью в штат департамента введены в качестве государственных должностных лиц переводчиков по пяти основным языкам, “чтобы не было посредников-переводчиков».

В то же время он отметил, что распространенным способом давления на работников Госдепартамента по усыновлению и защите прав ребенка, которую используют посредники, является организация самых разных провокаций.

«Сегодня они не имеют доступа, и поэтому ссылаются на разные конвенции и Конституцию, что их права якобы ущемляются, критикуют решения, принятые правительством», - добавил он.

Ю.ПАВЛЕНКО напомнил, что три года назад министерство обращалось в правоохранительные органы по этому поводу и получило поддержку.