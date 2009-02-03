Участники тренингов Флэтчера считают неправомерным его задержание и обвинение в мошеничестве

Киев. 3 февраля. УНИАН. Большинство участников тренингов американского бизнесмена Роберта ФЛЭТЧЕРА считают неправомерным его задержание по обвинению в мошеничестве и требуют освободить из-под стражи.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявили представители Международного комитета защиты Р.ФЛЭТЧЕРА Владимир ГУСАК, Сергей КОСТОРНОЙ, Светлана КОРЖ, Роман ИЛЕЧКО и Вячеслав РУДНЫК, обнародовав соответствующее обращение, переданное руководству МВД Украины и Посольству США.

"Мы, подавляющее большинство компании GST ("Глобальная система тренингов") считаем беспределом его (Р.ФЛЭТЧЕРА - УНИАН) арест и пребывание в СИЗО", - говорится в заявлении.

Кроме того, в документе указывается, что, "по нашим достоверным сведениям", активы участников тренингов распродаются с использованием теневых схем. При этом представители комитета не уточнили, кто именно причастен к таким операциям, отметив лишь, что "есть властные структуры, котоые заинтересованы в этом".

По убеждению представителей комитета, ситуация, сложившаяся вокруг компании, напоминает рейдерский захват: "Если Р.ФЛЭТЧЕР не будет освобожден, то все активы "уйдут", как дети в школу".

Участники пресс-конференции также отметили, что компания, в которую они входят, не является "финансовой пирамидой" - они оплатили курс обучения, но на данном этапе "не имеют возможности получить взятые Р.ФЛЭТЧЕРОМ перед нами на себя обязательства", которые он бы непременно выполнил, имея возможность продолжать свою деятельность.

Вместе с тем, они подчеркивают, что "отсутствие Р.ФЛЭТЧЕРА неблагоприятно сказываются на проектах", реализация определенной части из которых якобы находится на начальной стадии, других - в стадии завершения.

В то же время представители комитета, комментируя подачу заявлений в правоохранительные органы 85-ти участников тренингов, сказали, что те, по их мнению, "поддались панике", но, вместе с тем, поступив таким образом, "оголили конфликтные места, и нам легче их устранять". При этом они подчеркнули, что "конфликтные места" имеют отношение лишь к данной части слушателей Р.ФЛЭТЧЕРА, а не к ним и компании в целом.

Учасники пресс-конференции добавили, что "эта группа людей звонит людям (другим участникам тренингов - УНИАН), чтобы они тоже писали заявления" на Р.ФЛЭТЧЕРА.

Также слушатели лекций Р.ФЛЭТЧЕРА заявили, что в случае необходимости "легко соберут" подписи слушателей, которые удовлетворены обучением, поскольку на данном этапе "за" уже высказались 505 слушателей из почти трех тысяч, однако надеются "на честность и справедливость расследования в этом вопросе".

Как сообщал УНИАН, Р.ФЛЭТЧЕР был задержан по подозрению в завладении денежными средствами украинских граждан.

Начальник Главного управления МВД Украины в г. Киеве Виталий ЯРЕМА сообщил, что, по информации милиции, “сумма средств, собранная с граждан Р.ФЛЭТЧЕРОМ, превышает 10 млн. дол.».

В отношении Р.ФЛЭТЧЕРА (1963 г.р.) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.190 ч.4 Уголовного кодекса Украины.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что осенью 2006 года Р.ФЛЭТЧЕР создал общество с ограниченной ответственностью «Глобальная система тренингов», в котором он выступил соучредителем. Деятельность общества сводилась к проведению тренингов, которые обычно проводились в ночное время, во время которых Р.ФЛЭТЧЕР, который выдавал себя за успешного миллионера, рассказывал о различных инвестиционных проектах, за счет которых возможно обогатиться, и разъяснял, что чем больше средств будет инвестировано, тем большая прибыль будет получена. Во время проведения тренингов со слушателями заключались договоры займа и совместной деятельности под обещание выплаты от 20 до 300% годовых и получались средства наличными под расписки, а в некоторых случаях - по приходным кассовым ордерам.