Партия малого и среднего бизнеса открыла «горячую линию» для предпринимателей, пострадавших от действий банков

Киев. 4 февраля. УНИАН. Партия малого и среднего бизнеса открыла «горячую линию» для предпринимателей, которые пострадали от незаконных действий коммерческих банков и коллекторских агентств.

Об этом УНИАН сообщил лидер партии Ярослав МЕСЯЦ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Я.МЕСЯЦ отметил, что благодаря работе горячей телефонной линии будут сформированы списки предпринимателей для совместной борьбы с незаконными действиями банков.

Он также подчеркнул, что предпринимателям на «горячей линии» предложат помощь в виде проведения переговоров с банковскими учреждениями, на которых представители партии будут представлять интересы малого и среднего предпринимательства. В частности, они будут предлагать введение кредитных каникул сроком на один год.

Кроме того, партия выступает за пересмотр деятельности коллекторских агентств относительно банковских должников.

Номер «горячей линии» – 229-99-02.