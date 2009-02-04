Кабмин 10 февраля проведет слушание по проблемам предпринимателей

Киев. 4 февраля. УНИАН. На 10 февраля назначено слушание в Кабинете Министров Украины по результатам рассмотрения проблем предпринимателей разных отраслей, изложенных в резолюции Национального комитета спасения бизнеса и экономики Украины.

Об этом сообщил председатель Национального комитета спасения бизнеса и экономики Валерий ЧЕРНЕНКО сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, вчера, 3 февраля, комитет передал Верховной Раде, Кабмину, Президенту, Генеральной прокуратуре и Национальному банку свою резолюцию, в которой изложил проблемы, которые мешают предпринимателям нормально работать, по каждому сегменту бизнеса.

В.ЧЕРНЕНКО отметил, что премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО вчера создала и возглавила рабочую группу, которая рассматривает требования предпринимателей, изложенные в резолюции. В то же время, как утверждают в комитете, реакции со стороны Президента на их требования пока не было.

Кроме того, на 11 февраля запланирован первый Всеукраинский съезд Национального комитета спасения бизнеса и экономики Украины. «На сегодня уже структурируется это движение, избираются неформальные лидеры в регионах, которые делегированы от общественных объединений», – подчеркнул В.ЧЕРНЕНКО.

Справка УНИАН. Национальный комитет спасения бизнеса и экономики Украины начал свою деятельность 31 января 2009 года.