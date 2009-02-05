ВО «Свобода» призывает Ющенко не признавать решение Международного суда ООН по острову Змеиный

Киев. 5 февраля. УНИАН. Всеукраинское объединение "Свобода" считает, что решение Международного суда ООН в Гааге по острову Змеиный противоречит интересам Украины, и призывает Президента Виктора ЮЩЕНКО не признавать его.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление объединения сегодня на пресс-конференции в УНИАН обнародовал его лидер Олег ТЯГНИБОК.

"Всеукраинское объединение "Свобода" заявляет, что решение Международного суда ООН в Гааге по делу о делимитации континентального шельфа и исключительной экономической зоны в Черном море между Украиной и Румынией является предвзятым и противоречит жизненным интересам украинской нации", - говорится в заявлении.

Кроме того, в документе отмечается, что такое решение Международного суда "фактически открывает ящик Пандоры территориальных претензий к Украине со стороны других государств". Более того, утрата контроля над богатым на нефть и природный газ континентальным шельфом является очередной преградой к энергетической независимости нашей страны.

Учитывая изложенное, ВО "Свобода" также требует от главы государства "в знак протеста Украины" отменить официальный визит в Украину Президента Румынии, запланированный на 25-26 февраля; признать работу Министерства иностранных дел Украины неудовлетворительной и некомпетентной и освободить от должностей всех дипломатов, которые не смогли защитить национальные интересы, касающиеся делимитации континентального шельфа.

Как сообщал УНИАН, 3 февраля Международный суд ООН в Гааге (Нидерланды) вынес решение, которым определил, что остров Змеиный не может считаться частью прибрежной линии Украины при определении срединной линии при делимитации континентального шельфа и исключительной экономической зоны. Международный суд ООН также решил не учитывать диспаритет в длине прибрежной линии Украины и Румынии в Черном море во время делимитации континентального шельфа и исключительной экономической зоны.