ВО "Свобода" обратится в суд, если будут отменены выборы в Тернопольский облсовет - Тягнибок

Киев. 5 февраля. УНИАН. Всеукраинское объединение "Свобода" будет обращаться в суд, если Верховная Рада отменит свое постановление о проведении преждевременных выборов в Тернопольский облсовет 15 марта.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил лидер ВО “Свобода” Олег ТЯГНИБОК.

"В случае, если парламент лишит жителей Тернопольской области права избрать местную власть, ВО "Свобода" обжалует действия Верховной Рады в суде и приложит все усилия, чтобы обеспечить право тернополян на местное самоуправление", - сказал он, добавив при этом: "У нас есть юридические зацепки, чтобы отстаивать права жителей Тернопольской области".

Комментируя проект постановления "О признании утратившим действие Постановления Верховной Рады Украины "О назначении внеочередных выборов депутатов Тернопольского областного совета", который был зарегистрирован 2 февраля, О.ТЯГНИБОК сказал: "Выборы в Тернопольский облсовет будут экзаменом для политических сил в Западной Украине. Настоящими мотивами попытки отмены выборов в Тернопольской области является значительное снижение рейтингов БЮТ и НУ-НС. А потому инициаторы отмены выборов боятся, что результаты волеизъявления уничтожат миф о неизменности политической карты государства".

Как сообщал УНИАН, 18 декабря 2008 года Верховная Рада Украины 370 голосами приняла Постановление "О назначении внеочередных выборов депутатов Тернопольского областного совета". 2 февраля 2009 года председатели фракций БЮТ и НУ-НС зарегистрировали проект постановления "О признании утратившим действие Постановления Верховной Рады Украины "О назначении внеочередных выборов депутатов Тернопольского областного совета".