Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, Янукович набрал бы наибольшее количество голосов - опрос

Киев. 5 февраля. УНИАН. Если бы выборы Президента Украины состоялись в ближайшее воскресенье, то лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ набрал бы наибольшее количество голосов.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Национальным институтом стратегических исследований с 28 января по 3 февраля, которые представил сегодня на пресс-конференции в УНИАН директор этого института Юрий РУБАН.

По результатам исследования, если бы в ближайшее воскресенье проходили выборы Президента Украины, то 23,2% опрошенных проголосовали бы за В.ЯНУКОВИЧА, 12,9% – за Юлию ТИМОШЕНКО, 9,9% – за Арсения ЯЦЕНЮКА, 8,7% – за Виктора ЮЩЕНКО, 6% – за Владимира ЛИТВИНА, 3,6% – за Петра СИМОНЕНКО, 1% – за Александра МОРОЗА, 4,5% – за другого кандидата, 14,4% – против всех, 15,8% – было тяжело ответить.

Если бы в ближайшее воскресенье проходили выборы в Верховную Раду Украины, то 23,6% опрошенных проголосовали бы за Партию регионов (В.ЯНУКОВИЧ), 12,7% – за БЮТ (Ю.ТИМОШЕНКО), 9,6% – за Блок А.Яценюка (А.ЯЦЕНЮК), 6,4% – за Блок Литвина (В.ЛИТВИН), 5,3% – за «Нашу Украину» (В.ЮЩЕНКО), 5,4% – за КПУ (П.СИМОНЕНКО), 3,6% – за ВО «Свобода» (О.ТЯГНИБОК), 15,7% – не поддержали бы ни одной партии (блока), 11,1 – было тяжело ответить, 6,6% – за другую партию (блок).

Всего опрошено 2012 респондентов во всех областях Украины, АРК и Киеве. Погрешность выборки составляет 2,3%.