Киев. 5 февраля. УНИАН. Пострадавшие от взрыва в доме в Евпатории призывают не политизировать последствия решения их проблем.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они заявили сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

В частности, пострадавший Владимир КОЛИСНЫЙ отметил, что на сегодня абсолютно все бывшие жители полуразрушенного дома уже получили новые квартиры. Он выразил благодарность всем, кто принимал участие в ликвидации последствий катастрофы и помогал пострадавшим. По словам В.КОЛИСНОГО, несмотря на предпраздничные и праздничные дни, все службы работали чрезвычайно оперативно, за считанные дни были разобраны завалы и оказана помощь людям. “Эта трагедия объединила всех жителей Евпатории”, - сказал он.

В свою очередь, пострадавшая Антонина ЯСНИЦКАЯ выразила благодарность правительству и особенно министру социальной политики Людмиле ДЕНИСОВОЙ за то, что уже на протяжении 2-3 дней после взрыва было принято решение о предоставлении пострадавшим нового жилья. По ее словам, они даже не ожидали таких быстрых решений, и это стало приятной неожиданностью. Она также выразила благодарность органам местного самоуправления, которые также максимально оперативно сделали свою работу по предоставлению помощи. А.ЯСНИЦКАЯ заверила, что все бывшие жители разрушенного дома довольны предоставленными им компенсациями и новым жильем. Вместе с тем она отметила, что сейчас “есть много спекуляций вокруг решения их проблем”. Поэтому она призвала не “политизировать процесс и результаты предоставления помощи, поскольку, по-видимому, еще ни разу так оперативно не решались подобные проблемы”.

Как сообщал УНИАН, взрыв в пятиэтажном 6-подъездном доме №67 по улице Некрасова в Евпатории произошел вечером 24 декабря. Были разрушены первый и второй подъезды, пострадал третий подъезд дома. В результате трагедии погибли 27 человек. Удалось спасти 21 человека.

Все 90 семей, которые пострадали в результате взрыва, получили новые квартиры.