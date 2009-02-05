Корпорация «Эталон» разработала новый туристический автобус А08310

Киев. 5 февраля. УНИАН. Корпорация «Эталон» разработала новый туристический автобус ЧАЗ-А08310 вместимостью 35 пассажиров и двигателем, отвечающим нормам Евро-3.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент корпорации «Эталон» Владимир БУТКО сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Разработка этой модели автобуса – это еще один шаг конструкторов и производственников корпорации «Эталон» к улучшению культуры перевозок», – сказал он.

При этом он добавил, что «в то время, когда существующий парк автобусов существенно изношен, новый автобус даст возможность перевозчикам пополнить свои автопарки относительно недорогой и качественной техникой.

По словам В.БУТКО, в основу модели А08310 положена концепция магистрального автобуса средней дальности поездок до 500 км. Кроме того, в конструкции автобуса использованы решения, которые обеспечивают широкий диапазон его использования: перевозка пассажиров на междугородних маршрутах, обслуживание МЧС, медицинских учреждений и т.п. в качестве «штабного» автобуса, универсального служебного автобуса предприятий и компаний разных отраслей, в том числе, для обслуживания «Евро-2012».

По словам В.БУТКО, новый автобус оснащен дизельным двигателем Deutz (Германия) объемом 4 л и пятиступенчатой механической коробкой передач. Длина автобуса – 8,4 м, ширина – 2,34 м, высота – 2,92 м. Объем багажного отсека – 3 куб. м. Стоимость нового автобуса будет составлять около 400 тыс. грн. в базовой комплектации.

Также В.БУТКО сообщил, что сейчас корпорация начала сертификацию автобуса и планирует ее завершить в июне, а в июле 2009 года начать серийное производство нового автобуса.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2008 года ЗАО «Бориспольский автозавод» и ЗАО «Черниговский автозавод», входящие в корпорацию «Эталон», произвели 2690 автобусов различных типов, что на 197 штук (на 8%) больше, чем в 2007 году.

Справка УНИАН. Корпорация «Эталон» объединяет 19 предприятий. В корпорацию входят «Бориспольский автозавод» и «Черниговский автозавод».

ЗАО «Бориспольский автозавод» - одно из наиболее молодых украинских предприятий в отрасли проектирования и производства автотранспортных средств. Зарегистрировано в апреле 2002 года.

ЗАО «Бориспольский автозавод» принимает активное участие в реализации Государственной программы «Школьный автобус», утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины 16 января 2003 года.

На заводе освоено производство двух моделей школьных автобусов - особо малого класса БАЗ-2215 «Школярык» и малого класса БАЗ-А079 «Школяр».

ЗАО «Черниговский автозавод» создано в августе 2003 года. Основной вид деятельности предприятия - производство автобусов малого класса БАЗ 2215 «Дельфин». Производственный процесс охватывает заготовительный, кузовной, сборочный, покрасочный и ремонтно-испытательный этапы.