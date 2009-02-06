Рынок труда в Украине: кого коснётся вторая волна сокращений?

Первая половина января на рынке труда ознаменовалась тремя главными тенденциями: замиранием рынка труда, массовым сокращением персонала, а также увеличением размера предлагаемых заработных плат по некоторым позициям, особенно в конце декабря. Но повышение доходов, указанных в вакансиях, вовсе не свидетельствует об окончании кризиса. Работодатели ищут, в основном, высококвалифицированных, соответственно - высокооплачиваемых специалистов, в то время как персонал с опытом работы 1-3 года набирается весьма неохотно.

По-прежнему сохраняется динамика отрыва в соотношении между новыми размещениями вакансий и резюме. По данным портала по трудоустройству JOB, если в октябре резюме было в 1,5 раза больше, чем вакансий, а в ноябре – в 3 раза, то уже в декабре наступило относительное затишье, связанное с новогодними праздниками, и разрыв сократился до 2,5 раза.

В октябре наибольший разрыв наблюдался у HR-специалистов, филологов и журналистов, работников сферы туризма и юристов. И если в случае HR-специалистов и юристов это можно объяснить тем, что найти квалифицированные кадры по этим специальностям сложно, то резкое увеличение количества резюме «работников пера» связано с закрытием и сокращением персонала во многих СМИ.

«Существенный разрыв между этими цифрами свидетельствует о том, что позиции закрываются очень долго, - разъясняет ситуацию руководитель проекта JOB Александр Слипченко, - на сегодняшний день, например, спрос на рядовых программистов невелик, а вот руководителей проектов не хватает».

Рынок труда сейчас находится в мёртвой зоне – новые вакансии не появляются, а безработица растёт. После резкого падения количества новых вакансий в ноябре практически на треть по сравнению с октябрём, их число оставалось практически неизменным и остаётся таковым в январе. То же касается и новых резюме, число которых выросло в ноябре на 20%.

«В первой половине января много компаний отправили своих сотрудников в отпуск за свой счёт. Соискатели немного оживились лишь в конце месяца. Но ищут они в основном либо топ-менеджмент, либо узкопрофильных специалистов высокой квалификации, например главных инженеров», - уверена директор рекрутингового агентства «Снайпер» Алёна Лукина.

Нужны профессионалы

По данным JOB, наиболее востребованными в декабре были топ-менеджеры, количество новых вакансий здесь выросло на 22% по сравнению с октябрём. Положительная динамика новых вакансий также отмечается у менеджеров по продажам, юристов и филологов. Высокий спрос на топ-менеджеров связан с ротациями в компаниях в поисках «свежей крови». Востребованность юристов обусловлена активизацией деятельности коллекторских компаний.

Значительно уменьшилось число вакансий в сфере гостиничного бизнеса и туризма (-46%), телекоммуникаций и связи (-30%) и строительстве (-37,7). Строительство и туризм с стране стагнирует - соответственно специалисты не востребованы.

Больше всего увеличился спрос на бухгалтеров. Дело в том, что компаниям нужно оптимизировать затраты и налогообложение, а без опытного финансиста сделать это невозможно. Интересно, что наибольший разрыв (практически в 4 раза) в соотношении между новыми резюме и вакансиями наблюдается также на бухгалтеров. Слипченко объясняет это тем, что на рынке много специалистов из этой сферы с небольшим опытом работы, и найти место им значительно сложнее, чем более опытным кадрам.

Увеличение количества вакансий медиков, преподавателей и сотрудников HR-служб вызвано тем, что эти позиции медленно закрываются. В большинстве случаев соискателей не устраивает предлагаемая зарплата. А вот рост спроса на страховщиков обусловлен оживлением рынка. «В условиях нестабильности люди опасаются, что завтра потеряют работу, курс гривны упадёт до немыслимых показателей, а банки не вернут им их деньги. Поэтому число людей, желающих застраховать своё имущество и банковские вклады, растёт», - уверен руководитель портала PROstrahovku.com.ua Евгений Муджири.

По-прежнему востребованными на рынке остаются программисты, особенно легко можно найти работу специалистам с большим опытом работы. По словам Алёны Лукиной, очень востребованы программисты интернет-сегмента, а также веб-дизайнеры. В то же время программистам из других сфер с опытом менее 1-2 лет найти работу непросто. С декабря по сентябрь количество их резюме увеличилось в 5 раз – с 400 до 2441. Под сокращения попадают также системные администраторы – количество их резюме за декабрь выросло на 42%, поскольку после увольнения других сотрудников компьютеров на обслуживании стало меньше, и в администраторах отпала необходимость. Но самыми востребованными на рынке труда всё так же остаются менеджеры по продажам, поскольку именно эти специалисты приносят компаниям «живые деньги».

В январе наблюдалось падение количество публикуемых резюме практически по всем специальностям. Это связанно с наступлениями новогодних праздников. В период с 20-го декабря по 7 января соискатели практически не публиковали резюме. Но с 1-го по 20-е было опубликовано на 32% больше резюме, чем за аналогичный период прошлого месяца.

Лидерами по приросту соискателей оказались специалисты по логистике и транспортной отрасли, секретари, программисты, маркетологи и журналисты. Эта тенденция вызвана охлаждением рекламного рынка, следствием чего стали массовые сокращения на телевидении, в прессе и рекламных агентствах. В то же время соотношение между количеством резюме и открытыми позициями специалистов по связям с общественностью составляет всего 1,2. Это легко объясняется: ввиду экономического кризиса многие компании не имеют финансовой возможности проводить дорогие рекламные кампании, и заменяют рекламу пиаром, который обходится им значительно дешевле.

Согласно данным JOB, существенный разрыв между опубликованными резюме и вакансиями в пользу последних наблюдался в промышленности и охране. Но это вовсе не означает, что спрос на «синих воротничков» действительно велик. Дело в том, что заработки представителей рабочих специальностей за последний год выросли более чем на 30%. Увеличившееся количество новых предложений по работе и одновременно рост числа резюме вызваны желанием работодателей найти сотрудников, которые готовы трудиться за меньшие деньги. По данным JOB, за последние два месяца предлагаемые зарплаты в вышеперечисленных областях сократились в среднем на 20-30%.

Реальные зарплаты падают

Сильнее всего снижение заработных плат ощутили руководители подразделений и директора всех уровней. Если в октябре-ноябре прошлого года финансовому директору в среднем предлагали $3,8 тыс, то в этом — 3,4 тыс. Заработки директоров по развитию уменьшились с 3-3,5 тысячи до 2-2,5. Прежними остались лишь зарплаты директоров по маркетингу – $2,5-3,5 тыс. Также значительно снизились предлагаемые зарплаты представителям СМИ - за последние 4 месяца с $1000 до 600$. Впрочем, ввиду нестабильности курса национальной валюты, на рынке наблюдается реальное снижение заработных плат по всем вакансиям, поскольку зарплаты большинства специалистов зафиксированы в гривне по курсу 5,0 грн за доллар.

По мнению экспертов, прогнозы на ближайшие месяцы остаются неутешительными: в конце января и начале февраля в Украине начнётся вторая волна увольнений. Она коснётся в основном сотрудников компаний, занимающихся предоставлением услуг, а также работников финансового сектора.

«Сокращение ожидает пищевую и лёгкую промышленности», - прогнозирует директор рекрутинговой компании «Форсаж» Елена Грищук. Но, в отличие от ноябрьских сокращений, декабрьские будут не настолько масштабными.

По мнению специалистов, летом количество вакансий может незначительно увеличиться. «Сейчас некоторые сотрудники вынуждены совмещать функции, в том числе и тех, кого сократили. Но через полгода многие из них будут переживать стресс из-за усталости и ответственности за совмещение непрофильных функций. Поэтому откроется пул вакансий естественных замен», - уверена управляющий партнёр рекрутинговой компании «Анкор СВ» Алла Коняева. По её прогнозам, реальное оживление рынка труда можно ожидать не раньше, чем через полтора года.

Источник: Job.ukr.net