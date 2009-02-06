Родственники моряков “Фаины” обвиняют украинскую власть в преступной бездеятельности в вопросе освобождения экипажа

Киев. 6 февраля. УНИАН. Родственники моряков судна “Фаина” обвиняют украинскую власть в преступной бездеятельности в вопросе освобождения экипажа из пиратского плена.

Об этом они сообщили сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

В частности, мать одного из моряков Ольга ГИРЖЕВА отметила, что государственные институты фактически игнорировали все их призывы и просьбы на протяжении всего времени пребывания моряков в пиратском плену.

“Нас игнорировали 133 дня”, – сказала она, добавив, что и сегодня, несмотря на многочисленные приглашения, на пресс-конференцию не появились ни и.о. председателя СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, ни министр иностранных дел Владимир ОГРЫЗКО, ни Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Нина КАРПАЧЕВА, ни судовладелец Вадим АЛЬПЕРИН. “Нам постоянно демонстрировали, что мы никто и нас зовут никак”, – заявила О.ГИРЖЕВА.

Она отметила, что вчера сразу после освобождения судна на телевидении друг за другом начали появляться поздравления, заявления, призывы от высших власть предержащих, но О.ГИРЖЕВА спрашивает: “Что они для этого сделали?”. “Теперь все они хотят собрать сливки и быть в авангарде”, – добавила она.

По словам матери моряка, Н.КАРПАЧЕВА на протяжении всего содержания команды в плену не связывалась с ними и фактически ничем не помогала. О.ГИРЖЕВА назвала ложью информацию о том, что вроде бы после освобождения моряки поблагодарили Н.КАРПАЧЕВУ за связь с ними и поддержку, поскольку до последнего времени никто связь с ними не устанавливал, а родных заверяли, что это технически невозможно.

Как сообщал УНИАН, судно «Фаина» было захвачено пиратами 25 сентября прошлого года у берегов Сомали. В составе экипажа судна – 17 граждан Украины. На борту «Фаины» находятся 33 танка Т-72, гранатометы, зенитные установки и боеприпасы, которые Украина продала Кении.

4 февраля сомалийские пираты получили 3,2 млн. дол. выкупа за украинский сухогруз с танками и другим вооружением на б