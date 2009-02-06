Общественная организация ГРАД требует от Кабмина и НБУ стабилизации гривни на уровне 6 грн./долл.

Киев. 6 февраля. УНИАН. Общественная организация ГРАД (Днепропетровск) начала общественную кампанию «Курс на 6,0», в рамках которой 13 февраля т.г. проведет пикет под стенами Кабинета Министров Украины и Национального банка Украины с требованием стабилизировать курс гривни на уровне 6 грн./долл.

Об этом заявил координатор организации ГРАД Андрей ДЕНИСЕНКО сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Если наши требования не будут реализованы, то банковская система, которая напрямую связана с экономическими интересами заемщиков, выдержит не более трех-четырех месяцев», – отметил А.ДЕНИСЕНКО.

Кроме курсовой стабилизации, участники ГРАДа требуют от правительства и НБУ защиты прав заемщиков и вкладчиков, в том числе права на перевод долларовых кредитов в гривневые, запрета на одностороннее изменение условий кредитования банками, реструктуризации долгов заемщиков перед банками, гарантирования возможности снятия средств с депозитов.

ГРАД также выступает за доступные гривневые кредиты для малого и среднего бизнеса, снижение налогов, в частности НДС и налога на прибыль – до 5%, увеличения налогов «на олигархов»: налога на недра – до 7% от годового оборота, введения налога на лишнюю непроизводственную недвижимость – до 1%.